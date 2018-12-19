Ersun Yanal isyan etti!

\u0130\u015fte Ersun Yanal'\u0131 isyan ettiren o olay...\r\n,\u0130lk yar\u0131da rakibine b\u00fcy\u00fck \u00fcst\u00fcnl\u00fck kuran tak\u0131m\u0131n\u0131n ikinci 45'teki performans\u0131ndan dolay\u0131 hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 ya\u015fayan Ersun Yanal'\u0131n, eski teknik adamlar\u0131 hedef ald\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Biti\u015f d\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan idari menajer Volkan Ball\u0131 ile bir araya gelen tecr\u00fcbeli teknik adam\u0131n, \u015fu ifadeleri kulland\u0131\u011f\u0131 belirtildi:\r\n,"Yabanc\u0131 teknik adamlar bizim futbolcular\u0131n dilinden anlamaz, ruhlar\u0131n\u0131 ok\u015fayamaz diye bilirdik. Buna ra\u011fmen her zaman en az\u0131ndan fizik olarak haz\u0131r olduklar\u0131na emin olurduk.","Bu ma\u00e7ta g\u00f6rd\u00fck ki, bu \u00e7ocuklar b\u0131rak ruhlar\u0131n\u0131n\u0131n ok\u015fanmas\u0131n\u0131, idman bile yapmam\u0131\u015flar. 'Enkaz b\u0131rak\u0131lm\u0131\u015f' edebiyat\u0131 yapmak istemiyorum. Ancak ger\u00e7ekler ortada. Bunu d\u00fczeltmek de bizim i\u015fimiz. Elimizden geleni yapaca\u011f\u0131z.",Geride kalan 16 haftay\u0131 3 galibiyetle kapatan Fenerbah\u00e7e, tarihin en k\u00f6t\u00fc sezonuna imza att\u0131.,15 tak\u0131m\u0131n m\u00fccadele etti\u011fi sezonlarda dahi bu kadar az galibiyet almayan sar\u0131-lacivertliler, 1976-1977 ile 1990-1991 sezonlar\u0131nda 5'er kez 3'er puan elde etmi\u015fti.\r\n,Fenerbah\u00e7e Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Ersun Yanal, 2-2'lik BB Erzurumspor ma\u00e7\u0131ndan sonra bu a\u00e7\u0131klamay\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131...\r\n\r\nKaynak: Fotoma\u00e7