Erzurum beyaza büründü

\u0130l\u00e7ede ekili alanlar doludan zarar g\u00f6rd\u00fc. ,.,10 dakika s\u00fcren dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131, il\u00e7e merkezini beyaza b\u00fcr\u00fcd\u00fc\r\n,Cevat \u00d6zden, \u201cOltu\u2019ya \u00e7ok b\u00fcy\u00fck dolu ya\u011fd\u0131, ekili alanlar zarar g\u00f6rd\u00fc. A\u011fa\u00e7lar\u0131n \u00e7i\u00e7ekleri d\u00f6k\u00fcld\u00fc, fasulye m\u0131s\u0131r ekenler tamamen mahvoldu\u201d dedi.,Erzurum\u2019un Oltu il\u00e7esinde aniden ba\u015flayan ya\u011f\u0131\u015f il\u00e7e merkezini beyaza b\u00fcr\u00fcd\u00fc.,\u00d6\u011fle saatlerinde aniden ba\u015flayan dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 il\u00e7e merkezinde hayat\u0131 olumsuz etkiledi.