Erzurum’da 20 milyon Bej ve 5 milyon metreküp mavi mermer rezervi bulundu

Erzurum\u2019un Pasinler il\u00e7esinde 20 milyon metrek\u00fcp Bej mermer ve do\u011fada nadir olarak g\u00f6r\u00fclen 5 milyon metrek\u00fcp mavi mermer rezervi tespit edildi.\r\nErzurum\u2019un Pasinler il\u00e7esinde b\u00fcy\u00fck miktarda bej ve mavi mermer rezervi bulundu. Erzurum\u2019da ya\u015fayan Tarih ara\u015ft\u0131rmac\u0131s\u0131 O\u011fuzhan T\u00fcrk, Pasinlerde Tarihsel b\u00f6lgeleri ara\u015ft\u0131r\u0131rken gezdi\u011fi da\u011fl\u0131k alanda maden rezervi ke\u015ffetti., Da\u011fl\u0131k alan\u0131n mermer yata\u011f\u0131 oldu\u011funu anlayan T\u00fcrk, bir firmaya haber verdi. Firman\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rmalar sonucu mermer yata\u011f\u0131nda 20 milyon metrek\u00fcp bej mermer ve 5 milyon metrek\u00fcp mavi mermer rezervi oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Firma Erzurum\u2019un Pasinler il\u00e7esine 20 milyon TL yat\u0131r\u0131m yapma karar\u0131 verdi. Ayr\u0131ca mavi mermerin do\u011fada en nadir bulunan mermer \u00e7e\u015fitlerinden biri oldu\u011fu da biliniyor.\r\n,\u00c7al\u0131\u015fmalar esnas\u0131nda \u00e7ok g\u00fczel sonu\u00e7lar ald\u0131k. \u015eu an bulundu\u011fumuz sahada yakla\u015f\u0131k 100 hektarl\u0131k arazi i\u00e7erisinde yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z sondaj \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda 20 milyon metrek\u00fcp bej mermer ve tesad\u00fcfen 5 milyon metrek\u00fcpe yak\u0131nda mavi mermer rezervi bulduk. Erzurum ve Pasinlere hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 diliyoruz\u201d dedi.\r\n,Yapt\u0131klar\u0131 \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n ise Erzurum\u2019da bir ilk olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen T\u00fcrk, \u201cBu mermerler daha \u00e7ok i\u00e7 mekanlarda, zemin kaplamalarda ve y\u00fczeylerde kullan\u0131lan ayr\u0131ca d\u00fcnyan\u0131n her taraf\u0131nda kullan\u0131lan mermerlerdir. Yat\u0131r\u0131m ama\u00e7l\u0131 ve geni\u015f kapsaml\u0131 olmas\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan Erzurum\u2019da yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00e7al\u0131\u015fma bir ilk olacak. Burdur, Afyon ve Marmara b\u00f6lgesinde mermer ocaklar\u0131 var. D\u00fcnyadaki mermer ihtiyac\u0131n\u0131n y\u00fczde 50\u2019si T\u00fcrkiye\u2019den kar\u015f\u0131lan\u0131yor. B\u00f6lgemizde yapm\u0131\u015f oldu\u011fumuz \u00e7al\u0131\u015fmalar bu a\u00e7\u0131dan ilk olacak\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,D\u00fcnyada en nadir bulunan mermerlerden biri olan mavi mermeri kendi mermer sahalar\u0131nda bulduklar\u0131n\u0131 da kaydeden O\u011fuzhan T\u00fcrk, \u201cMavi mermer d\u00fcnyada en nadir olan mermer t\u00fcrlerinden biridir. D\u00fcnyada ilk olarak Erzurum\u2019un Narman il\u00e7esinde bulundu. Mavi mermeri ikinci olarak Pasinlerde kendi mermer saham\u0131zda biz bulduk. 5 milyon metrek\u00fcp mavi mermer rezervi tespit etmi\u015f durumday\u0131z. D\u00fcnyada ilk olarak Narman\u2019da bulunan mavi mermer ikinci olarak yine Erzurum\u2019da bulundu. Ayr\u0131ca Erzurum il s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7erisinde yapm\u0131\u015f oldu\u011fumuz ara\u015ft\u0131rmalarda 30 civar\u0131nda farkl\u0131 renkte ve tonda mermer tespitlerimiz var. \u015eu anda bizim mermer saham\u0131zdan ayr\u0131 Emperador ve Vi\u015fne mermer t\u00fcr\u00fc olan bir saha ke\u015ffettik. Onlar\u0131n fizibilite \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 da yap\u0131yoruz\u201d a\u00e7\u0131klamalar\u0131nda bulundu.\r\n,Erzurum\u2019un Pasinler il\u00e7esine 20 milyon TL yat\u0131r\u0131m yapacaklar\u0131n\u0131 belirten firman\u0131n Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Adem Efe, \u201cBu saha i\u00e7erisinde O\u011fuzhan hocam\u0131z\u0131n sayesinde mermer rezervleri bulduk. 15 g\u00fcnl\u00fck sondaj \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z sonucunda sahan\u0131n fizibilite raporlar\u0131n\u0131 haz\u0131rlad\u0131ktan sonra yakla\u015f\u0131k 20 milyon metrek\u00fcp bej mermer bulduk. Bunun yan\u0131nda 5 milyon metrek\u00fcpl\u00fckte mavi mermer rezervi tespit ettik. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki s\u00fcre\u00e7lerde yat\u0131r\u0131mlar\u0131m\u0131z\u0131 yapaca\u011f\u0131z. Erzurum\u2019un Pasinler il\u00e7esine 20 milyon TL yat\u0131r\u0131m yapaca\u011f\u0131z. \u0130lk etapta 70\u2019e yak\u0131n personel istihdam\u0131 yapaca\u011f\u0131z. Hem ilimiz hem de il\u00e7emiz i\u00e7in bu yat\u0131r\u0131mlar\u0131n hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 diliyorum\u201d dedi.\r\n,Mavi mermerin d\u00fcnyada sadece Erzurum\u2019da \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Adem Efe, \u201c\u00c7\u0131kan mermerlerin yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalar sonucunda birinci kalite mermer ve sa\u011flam yap\u0131 oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Mavi mermer d\u00fcnyada sadece Erzurum\u2019da \u00e7\u0131kart\u0131l\u0131yor. Sadece Narman\u2019daki farkl\u0131 bir saha \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda \u00e7\u0131kart\u0131l\u0131yordu. \u0130kinci olarak kendi saham\u0131zda da ortaya \u00e7\u0131kt\u0131 umar\u0131m Erzurum i\u00e7in g\u00fczel sonu\u00e7lar ortaya \u00e7\u0131kar. Seneye kadar \u015fantiye kurulumumuzu aktifle\u015ftirmeyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Hemen ard\u0131ndan fabrika kurulumumuzu yapaca\u011f\u0131z. Ortaya \u00e7\u0131kan rezerve bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda 40-50 y\u0131l burada mermer \u00e7\u0131karma i\u015flemi yapaca\u011f\u0131z. Di\u011fer sahalar\u0131m\u0131z\u0131 aktifle\u015ftirdi\u011fimiz zaman 70 ki\u015filik personel say\u0131m\u0131z