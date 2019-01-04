Esendere'de vatandaş dışarı adım atamıyor

Paland\u00f6ken il\u00e7esi Ya\u011fmurcuk K\u00f6y\u00fc'ne ba\u011fl\u0131, kent merkezine 20 kilometre uzakl\u0131ktaki eski ismi Karakaya, yeni ismi ise Esendere olan 25 hane, 180 n\u00fcfuslu mezrada, ya\u011fan karla birlikte zorluk da ba\u015fl\u0131yor. \r\n\r\n,Deniz seviyesinden 2350 metre y\u00fcksekli\u011fe kurulan mezrada, s\u00fcrekli r\u00fczgar esti\u011fi i\u00e7in \u00e7ocuklar okula babalar\u0131 ya da a\u011fabeyleri taraf\u0131ndan g\u00f6t\u00fcr\u00fcl\u00fcyor. \r\n\r\n,\u015eiddetli r\u00fczgar\u0131n ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 kar ile s\u00fcrekli kapanan mezra yolunda, B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi taraf\u0131ndan s\u0131k s\u0131k \u00e7al\u0131\u015fma yap\u0131l\u0131yor. \r\n\r\n,Mezra yolunda kara saplanan ara\u00e7lar, gen\u00e7lerin yard\u0131m\u0131 ile kurtar\u0131l\u0131yor. Mezra halk\u0131, zorunlu olmad\u0131k\u00e7a evden d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131km\u0131yor. \r\n\r\n,\u00c7ocuklar\u0131n\u0131 okula g\u00f6ndermek, hayvanlar\u0131na yem vermek i\u00e7in d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kanlar ise s\u0131k\u0131ca giyiniyor. Mezra sakinlerinden Serhat Y\u0131ld\u0131r\u0131m, kara g\u00f6m\u00fclen ah\u0131rlara ve evlere g\u00fc\u00e7l\u00fckle girebildiklerini belirterek, "Kar ya\u011f\u0131nca mezrada 5 ayl\u0131k zor bir hayat bizi bekliyor. Hayvanlar\u0131m\u0131z\u0131 besledi\u011fimiz ah\u0131r, tand\u0131r ve evlerimizin bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc kara g\u00f6m\u00fcl\u00fcyor."\r\n\r\n,"Kar ya\u011f\u0131nca zorunlu olmad\u0131k\u00e7a d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131km\u0131yoruz. Yanan sobalar ise hi\u00e7 s\u00f6nm\u00fcyor." \r\n\r\n,"Hayvanlara yem vermek i\u00e7in d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda ise s\u0131k\u0131ca giyiniyoruz. Evin \u00f6n\u00fcndeki otlar\u0131 20 metre uzakl\u0131ktaki ah\u0131ra g\u00f6t\u00fcr\u00fcrken, f\u0131rt\u0131na nedeniyle \u00e7ekti\u011fimiz \u00e7ileyi ancak biz biliriz. Elimiz, y\u00fcz\u00fcm\u00fcz ve ayaklar\u0131m\u0131z buz kesiyor. Ama yapacak ba\u015fka \u00e7aremiz yok. Topra\u011f\u0131m\u0131z\u0131 b\u0131rak\u0131p gidemeyiz" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n