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Esenyurt'ta börekçide dehşet! Börek yiyen adam kulağını kesip kaçtı
Esenyurt’ta kafede börek yiyen adamın husumetlisi adamın börek yediği esnada arkasından yaklaşarak kulağını kesti ve kaçtı.
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