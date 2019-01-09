Eşi görülmemiş fenomen!

Buriram eyaletinde ya\u015fayanlar, inan\u0131lmaz boynuzlar\u0131 g\u00f6rmek i\u00e7in k\u00f6ye geliyor.\r\n,Yanlar\u0131nda ise hayvan\u0131n yemesi i\u00e7in muz, elma ve saman getiriyorlar.\r\n,Bufoloyu sat\u0131n almak isteyenler, sahibine 5 bin Sterlin teklif ediyor. (Yakla\u015f\u0131k 35 bin TL)\r\n,Sahibi Uthai Sil-anan ise, \u00e7ok evcil olan hayvana gelen teklifleri reddediyor.\r\n,,Tayland'daki garip boynuzlu bufalo, d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda \u015f\u00f6hreti yakalad\u0131.\r\n,Hayvan\u0131n sahibi Uthai Sil-anan'a g\u00f6re, bufalo do\u011fdu\u011funda hastayd\u0131 ve g\u00fc\u00e7l\u00fckle y\u00fcr\u00fcyebiliyordu.\r\n,Gen\u00e7li\u011finde ise boynuzlar\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 do\u011fru \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131.\r\n,G\u00fcn\u00fcm\u00fcze gelindi\u011finde Jao-Tuu isimli hayvan boynuzlar\u0131yla bir fenomene d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,\u015eimdi 16 ya\u015f\u0131nda olan hayvan\u0131n \u00fcn\u00fc, \u00fclkesinin s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131 a\u015ft\u0131.\r\n,Do\u011fdu\u011funda hi\u00e7bir ola\u011fan\u00fcst\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc yoktu.\r\n,B\u00fcy\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcnde ise tuhafl\u0131k hemen fark edildi.\r\n