Eşi için aldığı sıfır otomobilde hayatının şokunu yaşadı

Manisa\u2019n\u0131n Turgutlu il\u00e7esinde ya\u015fayan 3 \u00e7ocuk babas\u0131 47 ya\u015f\u0131ndaki Alpaslan Tosun e\u015fi Semiha Tosun i\u00e7in ald\u0131\u011f\u0131 Renault Clio marka s\u0131f\u0131r otomobilde hayat\u0131n\u0131n \u015fokunu ya\u015fad\u0131. ,Daha sonra e\u015fim yetkili servise gitti. Ben de kontrol i\u00e7in doktora gittim. O s\u0131rada e\u015fim arabay\u0131 teslim etti\u011finde i\u00e7eriden kesici bir cisim \u00e7\u0131km\u0131\u015f. S\u00f6yledikleri kadar biliyorum 7 santimetre uzunlu\u011funda bir fal\u00e7ata b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 \u00e7\u0131km\u0131\u015f koltu\u011fun i\u00e7inden. Daha sonra olay bizim a\u00e7\u0131m\u0131zdan kapand\u0131 bir s\u0131k\u0131nt\u0131 olmad\u0131. Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc sabah e\u015fimi tekrar aram\u0131\u015flar. Bu durumun arabay\u0131 \u00fcreten firmada ciddi bir infial uyand\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemi\u015fler ve araban\u0131n foto\u011fraflar\u0131n\u0131 istemi\u015fler. E\u015fim koltuk foto\u011fraf\u0131n\u0131 g\u00f6nderdikten 3 saat sonra Bursa\u2019dan yeni koltuk geldi. Yeni koltu\u011fun montaj\u0131n\u0131 yapm\u0131\u015flar. 'Olay bizim i\u00e7in bitti, kapand\u0131 te\u015fekk\u00fcr ederiz' dedik. Daha sonra koltuk montaj\u0131n\u0131 yapan \u015fah\u0131s beni arad\u0131. 'Davac\u0131 olup olmayaca\u011f\u0131m\u0131z' konusunda bilgi istedi. ,Olay\u0131n bizim a\u00e7\u0131m\u0131zdan bir sorun te\u015fkil etmedi\u011fini ve b\u00f6yle \u015feylerin olabilece\u011fini s\u00f6yledik. Daha sonra \u00fcretici firmayla bir s\u00f6zle\u015fmeleri varm\u0131\u015f bu s\u00f6zle\u015fme aksarsa s\u00f6zle\u015fmenin feshedilece\u011fini 700 ki\u015finin i\u015ften \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler. Ben de 'olay bizim i\u00e7in kapanm\u0131\u015ft\u0131r sorun yok' dedim. Sonra birka\u00e7 g\u00fcn daha s\u00fcrekli arad\u0131lar. Bursa\u2019daki \u00fcretim tesislerine davet ettiler bizi hatta koltuklarla ilgili de bir jest yapacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler. Te\u015fekk\u00fcr ettim, gerek yok dedim. 'Yedirece\u011fiz, i\u00e7irece\u011fiz, gezdirece\u011fiz' falan dediler. Dedim ki 'biz karn\u0131 tok insanlar\u0131z yemeyle i\u00e7meyle bir s\u0131k\u0131nt\u0131m\u0131z yok' dedim. Daha sonra fabrikay\u0131 gezdirelim deyince benim 3 tane \u00e7ocu\u011fum var. Birisi de yeni \u00fcniversiteyi yeni kazand\u0131., \u00dcretim tesisini gezmek ho\u015fumuza gider, gidelim dedik madem davet ediyorlar tekliflerini kabul ettik. Daha sonra Cuma g\u00fcn\u00fc \u00f6\u011flene do\u011fru arad\u0131lar. 'Konu bizim i\u00e7in kapand\u0131 gelmenize gerek yok' dediler. ,Kanlar i\u00e7inde kalan parma\u011f\u0131nda derin bir kesik olu\u015fan Tosun elinin nas\u0131l kesildi\u011fini anlamak i\u00e7in koltu\u011fa bakt\u0131\u011f\u0131nda d\u00f6\u015feme alt\u0131nda bir kesici cisim fark etti.\r\n,Arac\u0131n sahibi Semiha Tosun ise bu durumun \u00e7ok daha ciddi sonu\u00e7lara da sebebiyet verebilece\u011fini belirterek \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201cPazartesi g\u00fcn\u00fc sabahtan kesici aleti \u00e7\u0131kartt\u0131lar serviste. Ertesi g\u00fcn sabah tekrar beni arad\u0131lar ve \u00f6\u011fle saatlerine kadar yeni koltuk elimize ula\u015ft\u0131. Koltuk de\u011fi\u015fimini yapt\u0131lar. Olduk\u00e7a endi\u015felendim \u00e7\u00fcnk\u00fc araba daha 300 kilometredeydi. \u0130lerleyen vakitlerde insanl\u0131k hali bir kaza olur yada sert bir frene bas\u0131lsa farkl\u0131 noktalara da isabet edebilirdi. \u00c7\u00fcnk\u00fc tam omurilik hizama geliyordu.\u201d\r\n,Durumun firmaya aktar\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan koltu\u011funun yeni bir koltukla de\u011fi\u015ftirildi\u011fini ve sonras\u0131nda ya\u015fananlar\u0131 ise kendisinin bile anlamakta g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekti\u011fini kaydeden Tosun, \u201c27 Eyl\u00fcl Pazar g\u00fcn\u00fc saat 16.00-17.00 aras\u0131nda \u015fuanda i\u00e7inde bulundu\u011fumuz ve e\u015fime ait olan arac\u0131n i\u00e7ine bir \u015feyler koymak i\u00e7in a\u015fa\u011f\u0131ya indim. \u015eof\u00f6r koltu\u011funda ince bir toz tabakas\u0131 g\u00f6rd\u00fcm. Tozu \u00e7\u0131rpay\u0131m derken elim ac\u0131 i\u00e7inde kald\u0131. Elime bakt\u0131\u011f\u0131mda ciddi bir kanama tespit ettim. Sa\u011f olsunlar kom\u015fular yard\u0131mc\u0131 oldular. Kanamam durduktan sonra arabaya geri d\u00f6nd\u00fcm. Sebebini ara\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131mda \u015fof\u00f6r koltu\u011funda oturma yeriyle yaslanma yeri aras\u0131nda yaslanma yerinden d\u0131\u015far\u0131 do\u011fru kesici bir cisim \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcm. Hemen bir bezle o b\u00f6lgeyi kapatt\u0131m ve e\u015fime o bezi kald\u0131rmamas\u0131n\u0131 ve yar\u0131n yetkili servise gitmesini ve bakt\u0131rmas\u0131n\u0131 s\u00f6yledim. ,Kaynak:\u0130HA,Arabay\u0131 ald\u0131ktan 17 g\u00fcn sonra \u015fof\u00f6r koltu\u011funda bir toz fark eden ve tozu \u00e7\u0131rpmak i\u00e7in elini kullanan Alpaslan Tosun biranda parma\u011f\u0131ndaki ac\u0131yla irkildi. ,Dedim ki 'jesti yapmak isteyen sizsiniz, davet eden sizsiniz, her \u015feyi taahh\u00fctte bulunan sizsiniz, gelmeyin diyen sizsiniz. Siz dedim dalga m\u0131 g