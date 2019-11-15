Eşine yardım etmek için başladığı işte Türkiye’nin sayılı ustalarından oldu

\u00c7orum\u2019un Ortak\u00f6y il\u00e7esinde Dilek \u00d6zdemir, e\u015fine yard\u0131m etmek i\u00e7in ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 b\u0131\u00e7ak imalat\u0131nda T\u00fcrkiye\u2019nin say\u0131l\u0131 b\u0131\u00e7ak ustalar\u0131ndan biri haline geldi.,Kaynak: \u0130HA,Ortak\u00f6y\u2019de bir kamu kurumunda g\u00f6rev yapan Fatih \u00d6zdemirci, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc ku\u015fak olarak s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc demircilik mesle\u011findeki tecr\u00fcbelerini b\u0131\u00e7ak \u00fcretimiyle devam ettirdi. Tamir ama\u00e7l\u0131 getirilen ve \u00fcretti\u011fi b\u0131\u00e7aklar\u0131n be\u011fenilmesi ile ald\u0131\u011f\u0131 sipari\u015fler artan \u00d6zdemir\u2019in sipari\u015flere yeti\u015fmemesi \u00fczerine e\u015fi Dilek \u00d6zdemir de yard\u0131m etmeye ba\u015flad\u0131.,E\u015finin b\u0131\u00e7ak \u00fcretimine hobi olarak ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve yapt\u0131\u011f\u0131 b\u0131\u00e7aklar\u0131n be\u011fenildi\u011fini dile getiren Dilek \u00d6zdemir, \u201cSipari\u015f almaya ba\u015flad\u0131k. Makinemiz olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in sipari\u015flere yeti\u015fmekte zorlan\u0131yorduk. Bende e\u015fime yard\u0131m etmeye ba\u015flad\u0131m. Daha sonra b\u0131\u00e7ak \u00fcretiminin elde yap\u0131lamayaca\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fck. KOBGEB\u2019e ba\u015fvurduk. KOSGEB\u2019e sundu\u011fumuz projenin kabul edilmesinin ard\u0131ndan verilen hibe deste\u011fiyle bir at\u00f6lye a\u00e7arak \u00fcretime ba\u015flad\u0131k. At\u00f6lyemizde avc\u0131, kasap, \u015fef b\u0131\u00e7aklar\u0131 yap\u0131yoruz. \u0130nternet \u00fczerinden gelen sipari\u015fleri de\u011ferlendiriyoruz. Damascus b\u0131\u00e7aklar\u0131, k\u0131l\u0131\u00e7 ve kama yap\u0131yoruz. Yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00fcr\u00fcnlerin be\u011fenilmesi de bizi sevindiriyor\u201d dedi.\r\n,\u201cBir kad\u0131n b\u0131\u00e7ak yapabilir mi\u201d diyenler oldu\u011funu dile getiren \u00d6zdemir, \u201cNeden yapamas\u0131n? \u0130stedikten sonra bir kad\u0131n her \u015feyi yapabilir. Evime, e\u015fime destek olmak i\u00e7in ben bu i\u015fe ba\u015flad\u0131m. \u00c7ok g\u00fczel de \u00e7al\u0131\u015fmalar yap\u0131yoruz. Ev han\u0131m\u0131yd\u0131m ben, \u00e7ocuklar\u0131mla, e\u015fimle, kay\u0131nvalidemle zaman\u0131m\u0131 ge\u00e7iriyordum. E\u015fime yard\u0131m ederek bug\u00fcnlere geldik\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,T\u00fcrkiye\u2019nin b\u00fct\u00fcn illerinden sipari\u015f ald\u0131klar\u0131n\u0131 anlatan \u00d6zdemir, \u201cB\u0131\u00e7ak sipari\u015fi verenlerin aras\u0131nda b\u00fcrokratlar da bulunuyor. Mesela k\u0131l\u0131\u00e7, kama, avc\u0131 b\u0131\u00e7aklar\u0131 sipari\u015fleri oluyor. Be\u011fenilen \u00fcr\u00fcnler tekrar sipari\u015f ediliyor. Hediyelik isteyenlere de \u00f6zel kutular i\u00e7erisinde sipari\u015fler haz\u0131rl\u0131yoruz\u201d dedi.\r\n,K\u0131l\u0131\u00e7, kaman\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Damascus b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 \u00fcrettiklerini dile getiren \u00d6zdemir, \u201cBu b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 T\u00fcrkiye\u2019de \u00e7ok nadir ki\u015fi yap\u0131yor. Damascus, Tanr\u0131 Da\u011f\u0131\u2019nda T\u00fcrklerin binlerce derece ate\u015fte d\u00f6verek \u015fekil verdi\u011fi \u00e7elikten yap\u0131lan bir b\u0131\u00e7ak \u00e7e\u015fididir. Bu b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 T\u00fcrkiye\u2019de yapan 7-8 ki\u015fi var, bu ustalardan birisi de benim\u201d dedi.\r\n, \u0130\u015flerinin yo\u011funlu\u011fu \u00fczerine KOSGEB\u2019e ba\u015fvuran Dilek \u00d6zdemir, ald\u0131\u011f\u0131 hibe deste\u011fi ile at\u00f6lye kurdu. At\u00f6lyede b\u0131\u00e7a\u011f\u0131n yan\u0131 s\u0131ra k\u0131l\u0131\u00e7, kama, han\u00e7er gibi \u00f6zel \u00fcretimler yapan \u00d6zdemir, bu \u00fcr\u00fcnleri T\u00fcrkiye\u2019nin her taraf\u0131na g\u00f6nderiyor.\r\n