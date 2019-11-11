Eşini ve çocuklarını zehirleyip intihar eden babanın mektubu ortaya çıktı!

Antalya'da siyan\u00fcrle e\u015fi, o\u011flu ve k\u0131z\u0131n\u0131 zehirledikten sonra intihar eden Selim \u015eim\u015fek'in geride b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 2 sayfal\u0131k mektubun bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,"\u00c7ok uzun zamand\u0131r kafamda kuruyordum. Kendimi \u00f6ld\u00fcrmem e\u015fim ve \u00e7ocuklar\u0131m\u0131 i\u00e7inden \u00e7\u0131k\u0131lmaz bir buhrana bunal\u0131ma sokabilirdi. Onlar\u0131 da yan\u0131mda g\u00f6t\u00fcrmek en mant\u0131kl\u0131s\u0131 idi. ,\u00c7\u00fcnk\u00fc b\u00fcy\u00fckler her zaman s\u00f6ylerler 'Ne olursa \u00f6lene olur' diye. Bu s\u00f6ze istinaden can\u0131mdan bile \u00e7ok sevdi\u011fim e\u015fim ve \u00e7ocuklar\u0131m\u0131 bu k\u00f6t\u00fc pis d\u00fcnyada b\u0131rakamazd\u0131m. S\u00fcrekli dua ediyorum. ,Bug\u00fcn g\u00f6zbebe\u011fim can\u0131m\u0131n taa i\u00e7i sevgili k\u0131z\u0131m\u0131 uyumaya g\u00f6t\u00fcrd\u00fcm ve daha \u00f6nce hi\u00e7 olmad\u0131\u011f\u0131 kadar s\u0131k\u0131 ve uzun bir \u015fekilde sar\u0131ld\u0131 bana. Y\u00fcre\u011fim par\u00e7aland\u0131.",Arkam\u0131zda kalanlar \u00fcz\u00fclecek, a\u011flayacak, s\u0131zlayacak sonras\u0131nda yava\u015f yava\u015f unutacaklar biliyorum. ,Selim \u015eim\u015fek (36), e\u015fi Sultan \u015eim\u015fek'i (38) ve \u00e7ocuklar\u0131 Ceren (9) ile Ali \u00c7\u0131nar \u015eim\u015fek'i (5) siyan\u00fcrle zehirledi. Selim \u015eim\u015fek'in geride b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 2 sayfal\u0131k mektuba polis el koydu.,SU\u00c7LADI\u011eI \u0130S\u0130MLER\u0130 TEK TEK YAZDI\r\n\r\nSabah'ta yer alan habere g\u00f6re; Selim \u015eim\u015fek'in b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 iki sayfal\u0131k mektupta bor\u00e7 listesinin yan\u0131 s\u0131ra baz\u0131 isimleri de tek tek yazarak su\u00e7lad\u0131\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc. \u015eim\u015fek'in su\u00e7lad\u0131\u011f\u0131 isimlerin ifadeye \u00e7a\u011fr\u0131laca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Ula\u015f\u0131lan mektupta, \u015eim\u015fek \u015fu ifadelere yer veriyor:,DUVAR ARKASINDAN \u0130ZLED\u0130LER\r\n\r\n\u00d6te yandan siyan\u00fcrl\u00fc \u00f6l\u00fcm\u00fcn ard\u0131ndan \u015eim\u015fek ailesinin cenazeleri, \u00f6zel g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri alt\u0131nda Erzurum Yakutiye'de topra\u011fa verildi. Cenazeyi y\u0131kamak i\u00e7in gelen imamlara \u00f6zel k\u0131yafet giydirildi. Cenazeler, 6 metre derinli\u011findeki \u00f6zel mezarl\u0131\u011fa iple indirilirken, cemaat defin i\u015flemlerini duvar arkas\u0131ndan izledi.