Eşinin memleketine el öpmeye giden Seda Sayan kayınvalidesi ile fotoğraf paylaştı

Kay\u0131nvalidesi ile foto\u011fraf payla\u015fan \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n payla\u015f\u0131m\u0131n\u0131n alt\u0131na yazd\u0131\u011f\u0131 not da dikkat \u00e7ekti.,KAYINVAL\u0130DES\u0130 \u0130LE \u0130LK KARE\r\n7. kez nikah masas\u0131na oturan \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 Seda Sayan, d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcne kat\u0131lamayan kay\u0131nvalidesi ve kay\u0131npederinin elini \u00f6pmek i\u00e7in e\u015finin memleketi Mersin\u2019e gitti. Sayan, Instagram hesab\u0131ndan foto\u011fraf payla\u015fmay\u0131 ihmal etmedi. \r\n,Sayan, Mersin\u2019de ya\u015fayan e\u015finin ailesinin memleketine el \u00f6pmek i\u00e7in gitti. ,Seda Sayan, e\u015finin ailesiyle bir de bu foto\u011fraf\u0131 payla\u015ft\u0131.,\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 kendisinden 5 ya\u015f b\u00fcy\u00fck oldu\u011fu iddia edilen kay\u0131nvalidesi Hicran \u00d6kten ile ilk foto\u011fraf\u0131n\u0131 yay\u0131nlad\u0131. Ya\u015f\u0131na ra\u011fmen g\u00fczelli\u011finden \u00f6d\u00fcn vermeyen Seda Sayan kay\u0131nvalidesi ile payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011frafa \u2018Can\u0131m Hicom\u2019 yazd\u0131.,\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Seda Sayan, 24 Nisan 2022\u2019de \u00c7a\u011flar \u00d6kten ile evlenerek 7. kez d\u00fcnya evine girmi\u015fti. May\u0131s ay\u0131nda Prag\u2019da evlenmeyi planlayan Sayan ve \u00d6kten planlar\u0131 iptal olunca l\u00fcks bir otelde nikah yapt\u0131. Sayan, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn e\u015finin ailesini memleketinde ziyaret etti.,\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Seda Sayan, kendisinden 25 ya\u015f k\u00fc\u00e7\u00fck m\u00fczisyen \u00c7a\u011flar \u00d6kten ile ge\u00e7ti\u011fimiz nisan ay\u0131nda nikah masas\u0131na oturmu\u015ftu.