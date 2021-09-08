Eşinin sağlığı için yetiştirdi! Siparişlere yetişemiyor

Ukrayna'dan 200 fidan getiren Tosun, Saray\u00f6n\u00fc il\u00e7esinin Kur\u015funlu Mahallesi'nde 6 dekarl\u0131k alana bah\u00e7e kurdu. T\u0131bbi tedavisi devam ederken meyveyi de t\u00fcketmeye ba\u015flayan e\u015fi sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015ftuktan sonra Tosun, bah\u00e7eyi b\u00fcy\u00fctme karar\u0131 ald\u0131.\r\n,Tosun, 6 y\u0131l \u00f6nce e\u015fi geniz kanserine yakalan\u0131nca, antioksidan a\u00e7\u0131s\u0131ndan zengin, bu meyveyi buldu,Aronya bir sa\u011fl\u0131k meyvesi. Bizim keyif ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z kiraz, kay\u0131s\u0131 gibi keyif alarak yedi\u011fimiz meyvelerin d\u0131\u015f\u0131nda kekremsi, a\u011f\u0131zda burukluk b\u0131rakan bir tada sahip. Aronya, antioksidan \u015fampiyonu diyebilece\u011fimiz en y\u00fcksek antioksidan derecesine sahip olan meyvedir."\r\n,Taleplere yeti\u015femez duruma gelen ve fidan say\u0131s\u0131n\u0131 1200'e \u00e7\u0131karan Tosun, 20 y\u0131ld\u0131r \u00f6zel sekt\u00f6rde yapt\u0131\u011f\u0131 in\u015faat malzemeleri sat\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131 i\u015fini de b\u0131rakarak ge\u00e7imini aronya bah\u00e7esinden sa\u011flamaya ba\u015flad\u0131.\r\n,Tosun, AA muhabirine, aronya ile e\u015finin sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 nedeniyle tan\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Yakla\u015f\u0131k 6 y\u0131l \u00f6nce bah\u00e7eyi olu\u015fturduklar\u0131n\u0131 ifade eden Tosun, "Hem kendimiz t\u00fcketiyoruz hem de ihtiyac\u0131 olan insanlara meyveyi sunuyoruz." dedi.,K\u00fc\u00e7\u00fck \u00f6l\u00e7ekli bir bah\u00e7ede \u00fcretim yapmas\u0131na ra\u011fmen gelirinin gayet iyi oldu\u011funa dikkati \u00e7eken Tosun, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: "Aronya yeti\u015ftiricileri, dekar ba\u015f\u0131na T\u00fcrkiye'de yeti\u015ftirilen di\u011fer bitkilerin tamam\u0131ndan daha y\u00fcksek gelir sa\u011fl\u0131yor.\r\n,\u015eu anda kilosunun perakende sat\u0131\u015f fiyat\u0131, ya\u015f olarak 120 lira, kurusu ise 380 lira. Biz d\u00f6rt ki\u015filik bir aileyiz ve y\u0131ll\u0131k ge\u00e7imimizi \u00e7ok rahat bir \u015fekilde tamamen aronyadan sa\u011fl\u0131yoruz.\r\n,Ayn\u0131 zamanda bunun sirkesini, re\u00e7elini de \u00fcretiyoruz. Dondurulmu\u015f olarak da sat\u0131yoruz. Alt\u0131nc\u0131 y\u0131l\u0131m\u0131zda bu sene bitki ba\u015f\u0131na verimimiz 4 kilo civar\u0131nda. Toplamda 5 ton meyve \u00e7\u0131kacak."\r\n,T\u00fcrkiye'de meyvenin yeni yeni tan\u0131nmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Tosun, Avrupa \u00fclkelerinde, ABD'de, Rusya'da ve Balkan \u00fclkelerinde \u00e7ok ciddi miktarda yeti\u015ftirilerek t\u00fcketildi\u011fini anlatt\u0131. Meyvenin insan sa\u011fl\u0131na olumlu etkilerini an\u0131msatan Tosun, \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n,"\u0130\u00e7erdi\u011fi antioksidan, antosiyanin ve fenollerle bu meyve insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na iyi geldi\u011fi belirtiliyor. \u00d6zellikle son y\u0131llarda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z pandemi nedeniyle insanlar\u0131n ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemine ve sa\u011fl\u0131\u011fa verdi\u011fi \u00f6nemle bu meyve \u00f6n plana \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n