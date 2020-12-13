Eski araçları bulup klasik otomobile dönüştürüyorlar

Hurda halindeki otomobilleri ba\u015ftan a\u015fa\u011f\u0131 yenileyen 44 ya\u015f\u0131ndaki G\u00f6khan Y\u0131lmaz, 30\u2019u a\u015fk\u0131n ara\u00e7tan olu\u015fan bir koleksiyona sahip oldu.\r\n,Y\u0131lmaz, birka\u00e7 y\u0131lda ancak ara\u00e7lar\u0131 tamamlayabildi\u011fini s\u00f6yledi. Y\u0131lmaz, tamamen bitirdi\u011fi ara\u00e7 say\u0131s\u0131n\u0131n 20\u2019den fazla oldu\u011funu dile getirerek, \u201cA\u2019da Z\u2019ye. Detayl\u0131. \u00dcsten g\u00f6r\u00fcnt\u00fc d\u00fczeltme bab\u0131nda hi\u00e7bir i\u015f yapmad\u0131k. Biz kendi aram\u0131zda kuru \u015fase deriz. Kuru \u015faseden ba\u015flay\u0131p hi\u00e7bir c\u0131vata kalmayarak s\u00f6k\u00fcp sonra kumlamayla, i\u015fte \u00f6zel astarlar\u0131, boyas\u0131yla, ses izolasyonlar\u0131yla ba\u015flayarak en son par\u00e7as\u0131n\u0131 tak\u0131p \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131yoruz. 3-5 ayda bitmiyor a\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131. 1 y\u0131l, 2 y\u0131l. Otomobil par\u00e7alar\u0131n\u0131n y\u00fczde 90\u2019\u0131n\u0131 Amerika\u2019dan getiriyorum. Bir\u00e7ok par\u00e7a bulunmuyor. Bir \u00e7ok par\u00e7ay\u0131 ABD\u2019de arabadan s\u00f6kt\u00fcr\u00fcyorum. Oradan araba sat\u0131n al\u0131yorum. Par\u00e7alar\u0131n\u0131 isteyip arabay\u0131 adamlara b\u0131rak\u0131yorum. \u00d6yle \u015feyler de yapt\u0131\u011f\u0131m oldu. \u00d6ylelikle ilerliyoruz. \u015eu an 30\u2019a yak\u0131n ara\u00e7 var. 12 tanesi trafikte kulland\u0131\u011f\u0131m\u0131z ara\u00e7lar. \u00c7e\u015fitli g\u00fcnlerde, yerine g\u00f6re, mevsimine g\u00f6re kulland\u0131\u011f\u0131m\u0131z ara\u00e7lar. Birka\u00e7 tane arac\u0131n sat\u0131\u015f\u0131n\u0131 yapt\u0131k. K\u0131ramad\u0131\u011f\u0131m\u0131z yani b\u00fcrokratlara satt\u0131\u011f\u0131m\u0131z oldu, i\u015f adamlar\u0131na genelde. Restorasyon yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z ara\u00e7lar oldu. Bir\u00e7ok i\u015f adam\u0131na oldu. \u00c7o\u011funlukla kendi ara\u00e7lar\u0131m\u0131za yap\u0131yoruz. Fakat k\u0131ramad\u0131\u011f\u0131m\u0131z a\u011fabeylerimiz oluyor. Mecburen bitiriyoruz, yap\u0131yoruz yani. Binali Bey\u2019e (eski Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m) bir Ford minib\u00fcs vermi\u015ftik. \u00c7ok g\u00fczel bir ara\u00e7t\u0131. O da hala kendisinde. Erzincan\u2019da hatta ara\u00e7 g\u00f6r\u00fcyorum. Zaten biz verdi\u011fimizde Ba\u015fbakand\u0131 o zamanda. \u015eimdi hala ara\u00e7 onlarda. Satt\u0131\u011f\u0131m\u0131z arac\u0131 takip ediyoruz yani. \u00d6lmesin diye devaml\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 sa\u011fl\u0131yoruz.\u201d\r\n,\u201cKendi aram\u0131zda direkli, direksiz dedi\u011fimiz comfortable ara\u00e7lar fiyat farklar\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131yor ortaya. Bug\u00fcn toplamak istedi\u011finiz zaman 150-200 bin lira para \u00e7ok rahat gidiyor. E\u011fer g\u00fczel bir \u015fey yapmak isterseniz. Bu minimumu. Daha fazlas\u0131n\u0131 da harcad\u0131k ve harcanabilir yani sonu yok \u00e7\u00fcnk\u00fc. Bug\u00fcn g\u00fczel bir ailecek bir yere gidelim diyece\u011fiz bir araba 150 bin liradan a\u015fa\u011f\u0131 olmaz. Comfortable ya da coupe oldu\u011fu zaman milyonu buluyor, milyonu da ge\u00e7iyor.\u201d,.,Yalova\u2019da \u00f6zel bir \u015firkette \u00e7al\u0131\u015fan G\u00f6khan Y\u0131lmaz, hobi olarak klasik otomobillere merak sald\u0131. 2005 senesinden itibaren Ta\u015fk\u00f6pr\u00fc Sanayi Sitesi\u2019ndeki yerinde ara\u00e7lar\u0131n tadilatlar\u0131n\u0131 yapmaya ba\u015flayan Y\u0131lmaz, 20\u2019ye yak\u0131n otomobili ba\u015ftan a\u015fa\u011f\u0131 yeniledi.\r\n\r\n,1957 model Chevrolet Suburban\u2019\u0131n T\u00fcrkiye\u2019de tek oldu\u011funu anlatan Y\u0131lmaz, 1951 model DeSoto Diplomat\u2019\u0131n ise "\u015eof\u00f6r Nebahat" ve "\u0130ffet" filmlerinde kullan\u0131lan ara\u00e7la ayn\u0131 model oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,30\u2019a yak\u0131n klasik otomobili oldu\u011funu anlatan Y\u0131lmaz, bunlardan 12\u2019sini trafi\u011fe \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.\r\nDesoto Diplomat (1951), Chevrolet Suburban (1957), Chevrolet \u0130mpala (1965 ve 1966), Chevrolet Belair (1959) gibi klasik otomobillere sahip Y\u0131lmaz, \u00e7ocuklu\u011funda dedesinin otomobiline duydu\u011fu ilgiyle tutkusunun ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.,Y\u0131lmaz, koleksiyonuna son olarak katt\u0131\u011f\u0131 1976 model Mercedes W115\u2019n\u0131n rahmetli day\u0131s\u0131n\u0131n arac\u0131 oldu\u011funu onu da 27 y\u0131l sonra bularak ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n,Zaman i\u00e7inde kendisini klasik otomobilde geli\u015ftirdi\u011fini ifade eden Y\u0131lmaz, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\u201cHem teknik olarak bilgilerim artt\u0131 hem biraz daha y\u0131llar ge\u00e7tik\u00e7e hem eskiye olan da merak\u0131m vard\u0131, bunlar\u0131n hepsi birle\u015fince art\u0131k klasik otomobil merak\u0131 \u00e7ok \u00fcst noktaya \u00e7\u0131km\u0131\u015f oldu. \u0130lk ba\u015flarda biraz zorland\u0131k, zorlan\u0131yorduk. Bunla u\u011fra\u015fmas\u0131n\u0131 da bilmiyorduk ama sonra do\u011fru arabaya, do\u011fru para harcamaya ba\u015flad\u0131k. Se\u00e7erek arabalar\u0131 yapmaya ba\u015flad\u0131k. B\u00f6yle olunca da tabi kaliteli i\u015f \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131.\u201d,Y\u0131lmaz, otomobillerin piyasa de\u011ferlerinin, arabalar\u0131n hem kondisyonuna hem T\u00fcrkiye\u2019deki say\u0131s\u0131na g\u00f6re