ÇIKAN ALTINI GÖRÜNCE ŞAŞIRACAKSINIZ

.,Alt\u0131n\u0131n ay\u0131klanabilmesi i\u00e7in 1 ay boyunca asitli suda i\u015flemcilerin kalmas\u0131 gerekiyor. ,Alt\u0131nlar yava\u015f yava\u015f ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor. Sonu\u00e7 inan\u0131lmaz.,Ancak art\u0131k i\u015fe yaramayan onlarca i\u015flemci bir araya geldi\u011finde ortaya ilgin\u00e7 bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc \u00e7\u0131k\u0131yor. ,D\u0130kkat: Kullan\u0131lan malzemeler tehlikeli kimyasallar oldu\u011fundan kendi ba\u015f\u0131n\u0131za b\u00f6yle bir \u00e7al\u0131\u015fmaya kalk\u0131\u015fmay\u0131n.,Eskiyen bilgisayar par\u00e7alar\u0131ndan alt\u0131n \u00e7\u0131karan \u015fah\u0131s herkesi \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdi. \u0130\u015fte ad\u0131m ad\u0131m uygulad\u0131\u011f\u0131 i\u015flemler.,G\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz bu eski bilgisayar par\u00e7alar\u0131, yani anakart ve \u00f6zellikle de i\u015flemci asl\u0131nda i\u00e7inde alt\u0131n bar\u0131nd\u0131r\u0131yor! Alt\u0131n s\u00fcper iletken oldu\u011fu i\u00e7in i\u015flemcilerin pinlerinde kullan\u0131l\u0131yor.,Huni arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla kar\u0131\u015f\u0131m\u0131 yeni bir kaba bo\u015falt\u0131yoruz. \u015eimdi de sodyum metabis\u00fclfit dolu kapla kar\u0131\u015f\u0131m zaman\u0131...,\u0130\u00e7inde nitrik asidin bulundu\u011fu kovaya elimizdeki i\u015flemcileri doldurarak i\u015fleme ba\u015fl\u0131yoruz. Ve i\u015flemci \u00e7\u00f6z\u00fclmeye ba\u015fl\u0131yor...,\u0130\u015fte ad\u0131m ad\u0131m bilgisayar par\u00e7alar\u0131ndan alt\u0131n\u0131n \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 o g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler...,Nitrik asit, hidroklorik asit ayr\u0131 kaplarda bekletiliyor. Bu iki asidi bir araya getiriyoruz. Nitrik asitin kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 sonucu 'Kral Suyu' denilen \u00f6zel bir asit elde ediyoruz. Bu asidi de i\u015flemcilerin oldu\u011fu kaba bo\u015falt\u0131yoruz. ,Onlarca i\u015flemcinin i\u00e7inden 7 gram alt\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131...,Sa\u00e7 kurutma makinesini kaba tutuyoruz...,\u015eimdi bir sonraki a\u015famaya ge\u00e7iyoruz. Nitrik asit, hidroklorik asit ayr\u0131 kaplarda bekletiliyor.