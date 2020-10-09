Eski Fenerbahçeli Cappie Pondexter'ın kayıp olduğu ortaya çıktı

Fenerbah\u00e7e ve Be\u015fikta\u015f'\u0131n eski basketbolcusu Cappie Pondexter'\u0131n \u00fclkesinde kay\u0131p oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,ABD Bas\u0131n\u0131, Cappie Pondexter'dan birka\u00e7 g\u00fcnd\u00fcr haber al\u0131namad\u0131\u011f\u0131 ve polisin soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 yazd\u0131.,WNBA y\u0131ld\u0131z\u0131 Pondexter'\u0131n telefonu ve c\u00fczdan\u0131n\u0131n evde bulundu\u011fu vurguland\u0131.\r\n\r\n,2006-09 ile 2012-14 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda Fenerbah\u00e7e formas\u0131 giyen Cappie Pondexter, 2015-16 olmak \u00fczere bir sezon da Be\u015fikta\u015f'ta oynad\u0131.,,Bir d\u00f6nem Fenerbah\u00e7e ve Be\u015fikta\u015f formalar\u0131 da giyen WNBA y\u0131ld\u0131z\u0131 Cappie Pondexter'\u0131n, birka\u00e7 g\u00fcnd\u00fcr kay\u0131p oldu\u011fu belirtildi.