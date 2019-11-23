Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlandı

B\u00fcy\u00fckan\u0131t i\u00e7in \u00f6\u011fle vakti B\u00fcy\u00fck Selimiye Camisi'nde k\u0131l\u0131nan cenaze namaz\u0131 \u00f6ncesi taziyeleri, k\u0131z\u0131 Beng\u00fc B\u00fcy\u00fckan\u0131t Caymaz ve damad\u0131 Ercan Caymaz kabul etti.\r\n\r\n,\u00dcsk\u00fcdar M\u00fcft\u00fcs\u00fc Ali \u00c7akmak'\u0131n k\u0131ld\u0131rd\u0131\u011f\u0131 cenaze namaz\u0131na, Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar, Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131 Ya\u015far G\u00fcler ve Kuvvet Komutanlar\u0131, eski Milli Savunma Bakan\u0131 Vecdi G\u00f6n\u00fcl, eski Genelkurmay Ba\u015fkanlar\u0131 H\u00fcseyin K\u0131vr\u0131ko\u011flu, Hilmi \u00d6zk\u00f6k, I\u015f\u0131k Ko\u015faner ve \u0130lker Ba\u015fbu\u011f, eski ordu ve kuvvet komutanlar\u0131ndan Engin Altay, Erg\u00fcn Saygun, Hur\u015fit Tolon, \u00c7evik Bir, Tuncer K\u0131l\u0131n\u00e7, Fenerbah\u00e7e Spor Kul\u00fcb\u00fc'n\u00fcn mevcut ve eski ba\u015fkanlar\u0131 Ali Ko\u00e7 ile Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n yan\u0131 s\u0131ra emekli askerler, siyaset\u00e7iler ve \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi kat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131 Emekli Orgeneral Ya\u015far B\u00fcy\u00fckan\u0131t, 1940'ta \u0130stanbul'da do\u011fdu, 1961'de Kara Harp Okulundan, 1963 y\u0131l\u0131nda Piyade Okulundan mezun oldu.,1970 y\u0131l\u0131na kadar Kara Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131 \u00e7e\u015fitli birliklerde Tak\u0131m ve B\u00f6l\u00fck Komutanl\u0131\u011f\u0131 yapan B\u00fcy\u00fckan\u0131t, 1972'de Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra 6. Piyade T\u00fcmeninde Harekat \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, Kara Harp Akademisinde \u00f6\u011fretim \u00fcyeli\u011fi, Bel\u00e7ika\/Mons'ta Avrupa M\u00fcttefik Kuvvetler Komutanl\u0131\u011f\u0131 Y\u00fcksek Karargah\u0131nda (SHAPE) \u0130stihbarat Daire Temel \u0130stihbarat \u015eubesi Kuvvet ve Sistem K\u0131s\u0131m Amirli\u011fi, Genelkurmay Personel Daire General-Amiral \u015eubesinde K\u0131s\u0131m Amirli\u011fi ve \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, Kuleli Askeri Lisesi Komutanl\u0131\u011f\u0131 ve Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Muhaf\u0131z Alay Komutanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revlerini y\u00fcr\u00fctt\u00fc.\r\n\r\n1988'de Tu\u011fgeneralli\u011fe terfi eden B\u00fcy\u00fckan\u0131t, Tu\u011fgeneral r\u00fctbesi ile 2. Z\u0131rhl\u0131 Tugay Komutanl\u0131\u011f\u0131 ve \u0130talya\/Napoli'de NATO G\u00fcney Avrupa M\u00fcttefik Kuvvetler Komutanl\u0131\u011f\u0131nda (AFSOUTH) \u0130stihbarat Daire Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 yapt\u0131. 1992 y\u0131l\u0131nda T\u00fcmgeneralli\u011fe terfi eden B\u00fcy\u00fckan\u0131t, T\u00fcmgeneral r\u00fctbesi ile Genelkurmay Genel Sekreterli\u011fi ve Kara Harp Okulu Komutanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revlerinde bulundu.\r\n\r\n\r\n\r\n,Ya\u015far B\u00fcy\u00fckan\u0131t, 1996'da Korgeneralli\u011fe terfi ederek, 7. Kolordu Komutanl\u0131\u011f\u0131 ve Genelkurmay Harekat Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revlerinde bulundu. 2000'de Orgeneralli\u011fe terfi eden B\u00fcy\u00fckan\u0131t, Orgeneral r\u00fctbesi ile Genelkurmay 2. Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, 1. Ordu Komutanl\u0131\u011f\u0131 ve Kara Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revlerinde bulundu. B\u00fcy\u00fckan\u0131t, 28 A\u011fustos 2006'da atand\u0131\u011f\u0131 Genelkurmay Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revinden 30 A\u011fustos 2008'de emekliye ayr\u0131ld\u0131.,K\u0131l\u0131nan cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, B\u00fcy\u00fckan\u0131t'\u0131n naa\u015f\u0131 Karacaahmet Mezarl\u0131\u011f\u0131nda defnedildi. B\u00fcy\u00fckan\u0131t, tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastanede per\u015fembe g\u00fcn\u00fc vefat etmi\u015fti.,Cenaze namaz\u0131 \u00f6ncesinde 1. Ordu Komutanl\u0131\u011f\u0131nda Ya\u015far B\u00fcy\u00fckan\u0131t i\u00e7in askeri t\u00f6ren d\u00fczenlendi.\r\n\r\n,Orgeneral B\u00fcy\u00fckan\u0131t, TSK \u015eeref Madalyas\u0131, TSK \u00dcst\u00fcn Cesaret ve Feragat Madalyas\u0131, TSK \u00dcst\u00fcn Hizmet Madalyas\u0131, \u0130talya \u015eeref Ni\u015fan\u0131, ABD Liyakat Madalyas\u0131, Pakistan \u0130mtiyaz Ni\u015fan\u0131 ve Kore Cumhuriyeti Tongil Liyakat Madalyas\u0131 sahibiydi.\r\n\r\nYa\u015far B\u00fcy\u00fckan\u0131t, bir \u00e7ocuk babas\u0131yd\u0131.