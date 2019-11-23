Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlandı

Büyükanıt için öğle vakti Büyük Selimiye Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesi taziyeleri, kızı Bengü Büyükanıt Caymaz ve damadı Ercan Caymaz kabul etti.