Eski hakemden flaş iddia: Rizespor-Fenerbahçe maçı tekrar edilmeli!

Eski hakem Abdullah Y\u0131lmaz, Deniz T\u00fcr\u00fc\u00e7'\u00fcn gol\u00fcnde Vedat Muri\u00e7'in ihlalde bulundu\u011funu belirterek, ma\u00e7\u0131n tekrar edilmesi gerekti\u011fini belirtti.,U\u0130LENBERG'\u0130N A\u00c7IKLAMALARINI DA PAYLA\u015eTI\r\n\r\nY\u0131lmaz ayr\u0131ca MHK E\u011fitim Dan\u0131\u015fman\u0131 Jaap Uilenberg'in, "Serbest vuru\u015flarda barajlarda sorunlar olu\u015fuyor. H\u00fccum oyuncular\u0131 her zaman mevcut baraj\u0131 geni\u015fletip, kalecinin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek i\u00e7in uzun bir baraj kurmak istiyor. ,\u00dc\u00e7 ki\u015fiden fazla olan barajlarda rakip oyuncular 1 metreden fazla yakla\u015famayacak. E\u011fer bu kurala uymazlarsa kendileri aleyhine endirekt vuru\u015fla oyun ba\u015flayacak. 1 Haziran'dan beri bu kural\u0131n i\u015fe yarad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyoruz. Futbolcular 1 metre uzakl\u0131k oldu\u011fu s\u00fcrece baraj\u0131n yan\u0131na gelebilirler." s\u00f6zlerini de payla\u015ft\u0131.,Eski hakemden fla\u015f iddia: Rizespor-Fenerbah\u00e7e ma\u00e7\u0131 tekrar edilmeli!,Eski S\u00fcper Lig hakemi Abdullah Y\u0131lmaz, Twitter'dan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada Vedat Muri\u00e7'in, Deniz'in att\u0131\u011f\u0131 golde ihlal yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve Rizespor'un TFF'ye ba\u015fvurmas\u0131 halinde ma\u00e7\u0131n y\u00fczde y\u00fcz tekrar edilece\u011fini iddia etti.,\u0130\u015fte Y\u0131lmaz'\u0131n o tweeti: