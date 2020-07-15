Eski iPhone sahiplerine müjde! Apple para iadesi yapacak

Elinde eski iPhone modeli olanlar i\u00e7in bug\u00fcn m\u00fcjdeli haber geldi. Apple, eski iPhone modellerini yava\u015flatt\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131yla g\u00f6r\u00fclen davay\u0131 kaybetti.,ABD'de g\u00f6r\u00fclen davay\u0131 kaybeden Apple, eski iPhone modeline sahip olanlara toplamda 500 milyon dolar \u00f6demek zorunda kalacak.Peki hangi modeller?,iPhone 6,iPhone 6 Plus\r\n,iPhone 6S\r\n,iPhone 6S Plus\r\n,iPhone SE\r\n,iPhone 7\r\n,iPhone 7 Plus\r\n,iPhone ba\u015f\u0131na 25 dolar \u00f6deme yap\u0131lacak. Apple'dan para alabilmek i\u00e7in 21 Aral\u0131k 2017 tarihinden \u00f6nce bu iPhone modellerinden birini sat\u0131n alm\u0131\u015f olman\u0131z gerekiyor. Ayn\u0131 zamanda geri \u00f6deme \u015fimdilik ABD'de yap\u0131lacak; dava sonucu T\u00fcrkiye'yi kapsam\u0131yor ama al\u0131nan bu karar emsal olu\u015fturabilece\u011finden olduk\u00e7a \u00f6nemli.\r\n,Apple'\u0131n iPhone modellerinin pil sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnce, batarya performans\u0131n\u0131 art\u0131rmak i\u00e7in i\u015flemcileri yava\u015flatt\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015f ve kullan\u0131c\u0131lar\u0131n \u015fikayeti \u00fczerine Apple'\u0131n aleyhine s\u00f6z konusu dava a\u00e7\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Di\u011fer yandan Apple, s\u00fcrpriz bir hamleyle iPhone fiyatlar\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirdi. \u0130\u015fte sat\u0131\u015fta olan iPhone'lar\u0131n yeni fiyatlar\u0131...\r\n,iPhone 11 - 64 GB \r\nEski fiyat: 7.299 TL\r\n\r\nYeni fiyat: 7.999 TL\r\n\r\nFark: 700 TL,iPhone 11 \u2013 128 GB\r\nEski fiyat: 7.749 TL\r\n\r\nYeni fiyat: 8.449 TL\r\n\r\nFark: 700 TL,iPhone 11 - 256 GB \r\nEski fiyat: 8.599 TL\r\n\r\nYeni fiyat: 9.299 TL\r\n\r\nFark: 700 TL,iPhone 11 Pro \u2013 64 GB \r\nEski fiyat: 10.999 TL\r\n\r\nYeni fiyat: 11.999 TL\r\n\r\nFark: 1000 TL,iPhone 11 Pro \u2013 256 GB \r\nEski fiyat: 12.299 TL\r\n\r\nYeni fiyat: 13.299 TL\r\n\r\nFark: 1000 TL,iPhone 11 Pro \u2013 512 GB \r\nEski fiyat: 13.999 TL\r\n\r\nYeni fiyat: 15.149 TL\r\n\r\nFark: 1150 TL,iPhone 11 Pro Max \u2013 64 GB\r\nEski fiyat: 11.999 TL\r\n\r\nYeni fiyat: 13.199 TL\r\n\r\nFark: 1200 TL,iPhone 11 Pro Max \u2013 256 GB \r\nEski fiyat: 13.299 TL\r\n\r\nYeni fiyat: 14.499 TL\r\n\r\nFark: 1200 TL,iPhone 11 Pro Max \u2013 512 GB \r\nEski fiyat: 14.999 TL\r\n\r\nYeni fiyat: 16.349 TL\r\n\r\nFark: 1350 TL,iPhone XR \u2013 64 GB \r\nEski fiyat: 6.499 TL\r\n\r\nYeni fiyat: 7.099 TL\r\n\r\nFark: 600 TL,iPhone XR \u2013 128 GB \r\nEski fiyat: 6.949 TL\r\n\r\nYeni fiyat: 7.549 TL\r\n\r\nFark: 600 TL,Pro Display XDR (Standart cam) \r\nSadece iPhone'lara zam gelmedi. Ge\u00e7en sene sat\u0131\u015fa sunulan Pro Display XDR, 32 in\u00e7 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde olan ekran\u0131 ve 6K ekran \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ile dikkat \u00e7ekiyor.\r\n\r\nStandart cam:\r\n\r\nEski fiyat\u0131: 35.999 TL\r\n\r\nYeni fiyat\u0131: 41.319 TL\r\n\r\nFiyat fark\u0131: 5320 TL,Pro Display XDR (nano-texture cam) \r\nEski fiyat\u0131: 42.999 TL\r\n\r\nYeni fiyat\u0131: 52.459 TL\r\n\r\nFiyat fark\u0131: 9460 TL,Apple Pencil u\u00e7lar\u0131 \r\nEski fiyat\u0131: 129 TL\r\n\r\nYeni fiyat\u0131: 139 TL\r\n\r\nFiyat fark\u0131: 10 TL,iPhone SE 2020 \r\nZam g\u00f6rmeyen tek yeni iPhone modeli ise iPhone SE 2020 oldu. Cihaz\u0131n ba\u015flang\u0131\u00e7 fiyat\u0131 5299 TL..,Apple'\u0131n b\u0131rakaca\u011f\u0131 iPhone modelleri \r\niOS 14 g\u00fcncellemesi hangi iPhone modellerine y\u00fcklenecek, hangilerine y\u00fcklenemeyecek?,iPhone SE 2020\r\n\r\nG\u00fcncellemeyi alacak. Apple'\u0131n ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda sat\u0131\u015fa sundu\u011fu yeni iPhone SE modeli, ayn\u0131 zamanda Apple'\u0131n di\u011fer iPhone modellerine k\u0131yasla sat\u0131\u015fa sunulan en 'uygun fiyatl\u0131' telefonu...,iPhone 11 Pro Max\r\n\r\nG\u00fcncellemeyi alacak. Apple'\u0131n ekosistemindeki en g\u00fc\u00e7l\u00fc iPhone modeli olan iPhone 11 Pro Max, geni\u015f ekran\u0131 ve \u00fc\u00e7l\u00fc kamera kurulumuyla dikkat \u00e7ekiyor.,iPhone 11 Pro\r\n\r\nG\u00fcncellemeyi alacak. iPhone 11 Pro Max'in karde\u015f modeli olan iPhone 11 Pro, daha k\u00fc\u00e7\u00fck bir ekrana sahip olmas\u0131na kar\u015f\u0131n donan\u0131m \u00f6zellikleri Pro Max ile hemen hemen ayn\u0131.,iPhone 11\r\n\r\nG\u00fcncellemeyi alacak. Apple'\u0131n di\u011fer iPhone 11 modellerine k\u0131yasla 'uygun fiyatl\u0131' modeli olan olan iPhone 11, farkl\u0131 renk se\u00e7enekleri sunmas\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra \u00e7ift kamera kurulumuyla dikkat \u00e7ekiyor.,iPhone XS Max\r\n\r\nG\u00fcncellemeyi alacak. Apple'\u0131n iPhone 11 serisinden bir y\u0131l \u00f6nce duyurdu\u011fu iPhone XS Max, bug\u00fcn i\u00e7in halen \u00e7ok satan iPhone modellerinden biri.,iPhone XS\r\n\r\nG\u00fcncellemeyi alacak. iPhone XS Max'in karde\u015f modeli olan \u00fcr\u00fcn\u00fcn en \u00f6nemli farkl\u0131