Eski muhtar iki çocuğu kurşuna dizdi, sebebi şoke etti

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15 Temmuz Destanı
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SPOR
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Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti
SPOR
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Alonso, Formula 1'de tüm sezon boyunca titanyum ağız korumasıyla yarışacak
YAŞAM
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Okul servisinde öldürülen Tunç'tan geriye bu görüntü kaldı
DÜNYA
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ABD'nin iç bölgeleri 3 gün sürecek sert kar fırtınasına hazırlanıyor
SPOR
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Berna Gözbaşı: "Artık korkulu rüya görmek istemiyoruz"
YAŞAM
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İzmir'de demirlerin altında kalan işçi öldü
DÜNYA
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Balkan Gençlik Okulu'nun yeni dönemi Sırbistan'da başladı
YAŞAM
-
Dehşet veren kazada yaralı kurtulan sürücü o ânları anlattı
YAŞAM
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"Kripto para al" dedi, kâr edince tehditle para kopardı
YAŞAM
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Rize-'de bir otomobilden 12 adet tabanca çıktı
YAŞAM
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Yürek ısıtan hediye: Doğu'da görev yapan Mehmetçiğe elleriyle çorap ördü
GÜNDEM
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Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı
YAŞAM
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Bingöl'de bir şüphelinin evinden 31 kesici alet ile silah çıktı
GÜNDEM
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Bakan Kurum öğrencilere müjde: Genç istihdam şartı getiriliyor
YAŞAM
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Düzce'de bir köy karantinaya alındı
GÜNDEM
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Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi hayata geçti
YAŞAM
-
Oto tamirhanesinde LPG tankı patladı
YAŞAM
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Bolu’da, milyonlarca yıl öncesine ait lav gölü kalıntıları bulundu
DÜNYA
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Suudi Arabistan’da Hac ve Umre Bakanı görevden alındı
DÜNYA
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New York Valisi Cuomo hakkında azil soruşturması başlatıldı
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15 TEMMUZ
Ramazan
Eski muhtar iki çocuğu kurşuna dizdi, sebebi şoke etti
Türkiye'nin kanını donduran haber Çorum'dan geldi. Eski muhtar 2 çocuğu okul servisinde öldürdü, bu vahşeti bakın ne için yaptı...
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