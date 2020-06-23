Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor

Yasal olarak sat\u0131\u015f\u0131na izin verilen ka\u011f\u0131t ve madeni paralar\u0131 vatanda\u015flara ula\u015ft\u0131ran Acar, kullan\u0131lm\u0131\u015f eski paralar ise gen\u00e7lere ve \u00e7ocuklara koleksiyon sevgisini a\u015f\u0131lamak i\u00e7in bedava veriyor. Acar\u2019\u0131n elindeki baz\u0131 ka\u011f\u0131t paralar ise serisinin az bas\u0131lan paralar\u0131 olmas\u0131 nedeniyle olduk\u00e7a de\u011ferli rakamlara al\u0131c\u0131s\u0131n\u0131 bekliyor.\r\n,Eski paralara olan ilginin her ge\u00e7en g\u00fcn azald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden antikac\u0131 \u0130slam Acar, \u201cEmekli olduktan sonra hobi olarak antika i\u015fine ba\u015flad\u0131m. 25 senedir de eski paralar ile ilgileniyorum. \u00d6nceki y\u0131llarda halk\u0131m\u0131z\u0131n ve gurbet\u00e7ilerin eski paralara olan ilgisi \u00e7ok fazlayd\u0131. Bu ilginin azalmas\u0131n\u0131n sebebi ekonomik s\u0131k\u0131nt\u0131lar m\u0131 yoksa insanlar\u0131n tarihi paralara olan ilgisinin azalmas\u0131ndan m\u0131 kaynaklan\u0131yor bilemiyoruz. \u015eimdi piyasada ne eski param\u0131z kald\u0131 ne de eski paraya ra\u011fbet kald\u0131. Belirli ki\u015filer nadir para geldi\u011finde yine al\u0131yorlar ama halk\u0131m\u0131z\u0131n bu paralara ilgisi git gide azald\u0131. Eskiden g\u00fcnde 3-5 ki\u015fi para getirir, 5-10 ki\u015fi de para al\u0131rd\u0131. \u00d6zellikle gurbet\u00e7iler gelir \u00e7ocuklu\u011funda kulland\u0131klar\u0131 paralardan seri halinde koleksiyon yapt\u0131r\u0131r, al\u0131rlard\u0131. \u015eu anda 10 g\u00fcnde 1 m\u00fc\u015fteri ya geliyor ya da gelmiyor\u201d dedi.\r\n,Paralar\u0131n maddi de\u011ferinin serisine, az bas\u0131lmas\u0131na ve az bulunmas\u0131na g\u00f6re de\u011fi\u015fiklik g\u00f6sterdi\u011finin alt\u0131n\u0131 \u00e7izen \u0130slam Acar, \u201c3-5 ayd\u0131r do\u011fru d\u00fcr\u00fcst bir para sat\u0131p, almad\u0131m. \u00c7\u00fcnk\u00fc elimizdeki paralardan piyasada \u00e7ok bulunuyor. Nadir olan paray\u0131 da kimse getirip vermiyor. \u0130nternette eski paralar\u0131n fiyat\u0131na bak\u0131p satmaya \u00e7al\u0131\u015fanlar da oluyor. Ama bunu bilin\u00e7siz yap\u0131yorlar. Bir paran\u0131n de\u011feri nadir ve s\u0131radan olmas\u0131yla de\u011fi\u015fir. Paralar\u0131n de\u011feri genelde seri numaralar\u0131na g\u00f6re de\u011fi\u015fir. Ayn\u0131 paran\u0131n az bas\u0131lan serisi di\u011ferlerine g\u00f6re daha de\u011ferli oluyor. Yani piyasada az bulunan paralar di\u011fer paralara g\u00f6re daha de\u011ferli oluyor. \u00d6rne\u011fin bin liran\u0131n 6. emisyondan \u2018z\u2019 serisi de\u011ferlidir. Getirdikleri paralar\u0131n de\u011ferli oldu\u011funu zanneden \u00e7ok oluyor. Bu paralar\u0131n ayn\u0131s\u0131n\u0131 g\u00f6steriyorum ve de\u011fersiz oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyorum\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,Antika e\u015fyalar ve eski paralar\u0131 koleksiyon haline getiren \u0130slam Acar, gen\u00e7 nesillere tarihini unutturmamak i\u00e7in eski paralarla gen\u00e7leri bulu\u015fturmay\u0131 ama\u00e7l\u0131yor. \u0130lkad\u0131m il\u00e7esi Tarihi Bedestan \u00c7ar\u015f\u0131s\u0131\u2019nda antikac\u0131 tezgah\u0131 bulunan Acar, bitmeye y\u00fcz tutmu\u015f koleksiyonculuk anlay\u0131\u015f\u0131n\u0131 tekrardan ya\u015fatmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. ,Samsunlu emekli \u00f6\u011fretmen \u0130slam Acar, Osmanl\u0131 d\u00f6neminden bu zamana kadar gelen madeni ve ka\u011f\u0131t paralar\u0131 satarak, gen\u00e7 nesillere tarihi de\u011ferleri ve koleksiyonculu\u011fu sevdirmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. ,Kendi d\u00f6neminde az bas\u0131lan ya da nadir bulunan de\u011ferli eski paralar\u0131n fiyat\u0131 dudak u\u00e7uklat\u0131yor.,Az bulunan serideki paralar\u0131n piyasadaki di\u011fer paralara g\u00f6re olduk\u00e7a pahal\u0131 oldu\u011funu dile getiren Acar, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\u201cMesela bende ka\u011f\u0131t 1 milyon var. Normalde 1 milyonu 4 TL\u2019den sat\u0131yorum. Ama bendeki 1 milyon S21 serisinin paras\u0131. Bu seri numaras\u0131, paray\u0131 di\u011ferlerinden de\u011ferli yap\u0131yor. \u00c7\u00fcnk\u00fc 1 milyonluk ka\u011f\u0131t para bu seriden az bas\u0131lm\u0131\u015f. Normal 1 milyonu 4 TL\u2019den satarken, S21 seri nolu 1 milyonu ise 500 TL\u2019den sat\u0131yoruz. Ama vatanda\u015flar eline ge\u00e7en her 1 milyonu de\u011ferli zannedip satmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Elimde bir de 500 lira var. Bunun normal sat\u0131\u015f\u0131 30-40 lira civar\u0131nda oluyor. 1970\u2019lere ait olan bu bendeki 500 lira K19 serisinden. K serisinin de\u011feri bu parada 3 bin TL. Normale 30 TL olurken, nadir olan K serisinin de\u011feri 3 bin TL, D serisinin de\u011feri ise 5 bin TL\u2019den sat\u0131l\u0131yor.\u201d\r\n\u0130slam Acar, eski paralar\u0131n internet \u00fczerinden de sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak vatanda\u015flar\u0131n paralar\u0131 g\u00f6rmeden almay\u0131 tercih etmedi\u011fini s\u00f6zlerine ekledi.