Eski takım arkadaşlarından Visca'yı duygulandıran hediye

Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Başakşehir, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Bu zorlu müsabaka öncesi iki takım arasında ise güzel görüntüler yaşandı. Başakşehirli oyuncular, haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Trabzonsporlu futbolcuları sahaya çıkarken alkışladı. Turuncu-lacivertlilerin kaptanı Mahmut Tekdemir de 10 yıldan fazla Başakşehir formasını terleten ve Trabzonspor ile şampiyonluğa ulaşan eski takım arkadaşı Visca’ya çiçek verdi.