Eski tip sürücü belgeleri için geri sayım başladı

01.01.2016 tarihinden \u00f6nce d\u00fczenlenen, eski tip s\u00fcr\u00fcc\u00fc belgelerinin yenileme s\u00fcresi 31.12.2022 tarihi itibariyle sona erecektir. Eski tip s\u00fcr\u00fcc\u00fc belgesi sahibi ki\u015filerin belirtilen s\u00fcre i\u00e7erisinde "randevu.nvi.gov.tr" adresinden ya da Alo199 \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezi arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla randevu alarak, belgelerini yenilemek \u00fczere N\u00fcfus M\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerine ba\u015fvurmalar\u0131 gerekmektedir.,A\u00e7\u0131klamada, "1 Ocak 2016'dan \u00f6nce d\u00fczenlenen eski s\u00fcr\u00fcc\u00fc belgelerinin yeni tip s\u00fcr\u00fcc\u00fc belgeleriyle de\u011fi\u015ftirilmesi s\u00fcrecinde vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n ba\u015fvuru yo\u011funlu\u011fundan kaynakl\u0131 ya\u015fayabilecekleri ma\u011fduriyetlerin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmesi amac\u0131yla eski s\u00fcr\u00fcc\u00fc belgelerinin de\u011fi\u015ftirilme s\u00fcresi Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131zca 31 Aral\u0131k 2022'ye kadar uzat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r." ifadeleri kullan\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Eski ehliyeti yenilemek i\u00e7in son ba\u015fvuru tarihi 31.12.2022'dir. Belirtilen tarihe kadar eski ehliyet kullan\u0131labilir. 31.12.2022 tarihini ge\u00e7irenler ise idari para cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131l\u0131r.,\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 N\u00fcfus ve Vatanda\u015fl\u0131k \u0130\u015fleri Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, 1 Ocak 2016'dan \u00f6nce d\u00fczenlenen eski tip s\u00fcr\u00fcc\u00fc belgelerinin de\u011fi\u015ftirilme s\u00fcresi uzat\u0131ld\u0131\r\n\r\n,Kan grubunu belirtir belge veya yaz\u0131l\u0131 beyan\r\n\r\nAdli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayr\u0131ca Edevlet \u00fczerinden temin edilebilir.),Kimlik Belgesi\r\n\r\nS\u00fcr\u00fcc\u00fc Sa\u011fl\u0131k Raporu\r\n\r\nS\u00fcr\u00fcc\u00fc belgesi de\u011ferli k\u00e2\u011f\u0131t ve har\u00e7 bedeli, vak\u0131f pay\u0131\r\n\r\n1 adet biyometrik foto\u011fraf,N\u00fcfus ve Vatanda\u015fl\u0131k \u0130\u015fleri Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'n\u00fcn eski ehliyetleri yenilemek i\u00e7in belirledi\u011fi tarih 31 Aral\u0131k 2020 olmu\u015ftu. \r\n,Yeni bir a\u00e7\u0131klama yapan m\u00fcd\u00fcrl\u00fck tarihi uzatt\u0131. Eski tip s\u00fcr\u00fcc\u00fc belgesi olanlar ve yeni ehliyete ge\u00e7mek isteyenlerin belirtilen s\u00fcre i\u00e7erisinden internet sitesi ya da \u00e7a\u011fr\u0131 merkezi arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla randevu almas\u0131 gerekiyor.\r\n