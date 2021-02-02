Eskişehir'de taşınabilir 3 boyutlu 'maket polis aracı' üretildi

Eski\u015fehir'de, trafik kazalar\u0131n\u0131n azalt\u0131lmas\u0131 amac\u0131yla baz\u0131 noktalara yerle\u015ftirilen "maket polis arac\u0131"n\u0131n i\u015flevini art\u0131rmak amac\u0131yla g\u00fcne\u015f enerjili 3 boyutlu mobil maket \u00fcretildi.,\u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Trafik Denetleme \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce, maket polis ara\u00e7lar\u0131n\u0131n farkl\u0131 noktalarda konumland\u0131r\u0131larak daha fazla yarar sa\u011flanmas\u0131 i\u00e7in proje haz\u0131rland\u0131. G\u00fcnl\u00fck ve saatlik yer de\u011fi\u015fimine imkan verecek \u015fekilde yar\u0131 r\u00f6mork \u00fczerinde tasarlanan ara\u00e7lar, 15 g\u00fcnde yap\u0131ld\u0131.,3 boyutlu maket model ara\u00e7, ilimizde faaliyet g\u00f6steren 2 firman\u0131n 15 g\u00fcnl\u00fck hummal\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 sonucu imal edilmi\u015f olup, sorumluluk saham\u0131zda kullan\u0131lmas\u0131na ba\u015flanm\u0131\u015ft\u0131r. ,Kamera sistemine sahip 3 boyutlu maket polis ara\u00e7lar\u0131 trafik denetimlerinde kullan\u0131lmas\u0131na ba\u015fland\u0131.\r\n\r\n,Yar\u0131 r\u00f6mork \u00fczerine tasarlan\u0131p \u00fcretilen mobil ara\u00e7la ilgili bilgi veren Ayd\u0131n, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n"G\u00fcn\u00fcn geli\u015fen \u015fartlar\u0131 da dikkate al\u0131narak mobil maket trafik polis arac\u0131n\u0131n g\u00fcnl\u00fck ve saatlik yer de\u011fi\u015fimine imkan verecek \u015fekilde yar\u0131 r\u00f6mork \u00fczerine imal edilmesi ile trafik kazalar\u0131n\u0131n \u00f6nlenmesinde daha aktif rol alaca\u011f\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fcr.,Ta\u015f\u0131nabilir maket arac\u0131n \u00f6n \u00e7eki demirinin, herhangi bir g\u00fcvenlik zafiyeti olu\u015fmamas\u0131 i\u00e7in s\u00f6k\u00fclebilir nitelikte imal edildi\u011fini bildiren Ayd\u0131n, "Ara\u00e7 \u00fczerinde 2 kamera sistemi bulunmaktad\u0131r ve ara\u00e7 takip sistemine entegrasyonu sa\u011flanm\u0131\u015ft\u0131r." dedi.\r\n\r\n,Ayd\u0131n, bu sayede trafik denetimlerinin etkili, s\u00fcrekli ve yo\u011fun yap\u0131lmas\u0131, personelin g\u00f6r\u00fcn\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne katk\u0131da bulunulmas\u0131, s\u00fcr\u00fcc\u00fcler \u00fczerinde s\u00fcrekli denetim hissi olu\u015fturulmas\u0131 ve "alg\u0131lanan yakalanma riski duygusu" etkisi alt\u0131nda ara\u00e7 kullan\u0131m\u0131n\u0131n sa\u011flanmas\u0131n\u0131n hedeflendi\u011fini dile getirdi.,KAYNAK: AA,Zafer Ayd\u0131n, kentte mobil maket polis arac\u0131n\u0131n say\u0131s\u0131n\u0131 art\u0131rmak amac\u0131yla \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6zlerine ekledi.,Eski\u015fehir'i \u00e7evre illere ba\u011flayan kara yollar\u0131nda 9 maket polis arac\u0131n\u0131n kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Ayd\u0131n, bu sayede sorumluluk b\u00f6lgelerinde 2020 y\u0131l\u0131nda \u00f6l\u00fcml\u00fc trafik kazalar\u0131nda 2019'a g\u00f6re y\u00fczde 9, yaralanmal\u0131 kazalarda da y\u00fczde 25 d\u00fc\u015f\u00fc\u015f sa\u011fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Ayd\u0131n, yar\u0131 r\u00f6morkun yol testlerinde, ba\u015fka bir araca ba\u011flanarak saatte 100 kilometre h\u0131zda rahatl\u0131kla seyredebildi\u011finin belirlendi\u011fini ve tamamen standartlara uygun oldu\u011funu anlatt\u0131.,Trafik Denetleme \u015eube M\u00fcd\u00fcr\u00fc Zafer Ayd\u0131n, AA muhabirine, Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce trafik kural\u0131 ihlalleri ve dolay\u0131s\u0131yla kazalar\u0131n \u00f6nlenmesi amac\u0131yla maket polis ara\u00e7lar\u0131n\u0131n yurdun d\u00f6rt bir yan\u0131nda yol kenarlar\u0131na yerle\u015ftirildi\u011fini hat\u0131rlatt\u0131.,Maket model arac\u0131n r\u00f6morkla beraber a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 400 kilogramd\u0131r. Yar\u0131 r\u00f6morkumuz 750 kilogram\u0131n alt\u0131nda oldu\u011fu i\u00e7in tescil zorunlulu\u011fu bulunmamaktad\u0131r. 100x60 santimetre ebatlar\u0131nda g\u00fcne\u015f enerjisi paneli ile \u015farj edilen ak\u00fcyle, ortalama 3 g\u00fcn boyunca tepe lambas\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 sa\u011flanmaktad\u0131r."