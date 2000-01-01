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GÜNDEM
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Kimlik kartlarıyla ilgili yeni uygulama resmen başladı! Nüfus Müdürlüğüne gitmeye gerek kalmayacak
SPOR
-
57. CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU’NDA (TOUR OF TÜRKİYE) 5. GÜN
DÜNYA
-
Altından pahalı! İki tanesi 58 bin lira
YAŞAM
-
Kız arkadaşını silahla öldüren şahıs ardından intihar etti
EKONOMİ
-
Ucuz diye sıraya girdiler! Aldıkları gübre çuvallarından mermer tozu çıktı
DÜNYA
-
Politico: Beyaz Saray Kiev'e ziyaret planlıyor
EKONOMİ
-
Denizlerde av yasağı başlıyor
POLİTİKA
-
Erdoğan-Destici görüşmesi 1 saat 10 dakika sürdü
SAĞLIK
-
Bakan Koca'dan maske zorunluluğu açıklaması
YAŞAM
-
Nisa bebeği sokağa terk eden anne Ebru S. hakkında yeni gelişme
EKONOMİ
-
Merkez Bankası’nın faiz kararına altın ve dolar nasıl bir tepki verdi? İşte piyasalardaki sıcak gelişmeler…
YAŞAM
-
Şüphe üzerine durduruldu, araçtan uyuşturucu çıktı
EKONOMİ
-
Doğanlar Mobilya grubu bayilerine pay rehni programı uygulama kararı aldı
EKONOMİ
-
Doğanlar Mobilya Grubu, “En Mutlu İşyeri” Ödülünü Çalışanlarıyla Birlikte Aldı
SPOR
-
Son dakika: Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Montero trafik kazası geçirdi!
GÜNDEM
-
Hatice Cengiz, Cemal Kaşıkçı’nın davasının Suudi Arabistan’a devredilmesine itiraz etti
MAGAZİN
-
Survivor şampiyonu İsmail Balaban ile İlayda Şeker evleniyor
TEKNOLOJİ
-
Beyin tümörü tedavisinde devrim! Mini robotlar insan beynine girecek
DÜNYA
-
2,9 milyon dolara satın aldığı dünyanın ilk tweet’i elinde patladı!
EKONOMİ
-
Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
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15 TEMMUZ
Ramazan
Esra Ceyhan’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı boyuna yetişti
Esra Ceyhan kızı Ayşe'nin 16. yaş doğum günü kutlamasından fotoğrafları sosyal medya hesabına yükledi.
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