Esra Erol'un yıllar önceki halini görenler tanıyamıyor!

\u0130lk b\u00f6l\u00fcm\u00fc 2004 y\u0131l\u0131nda yay\u0131nlanan \u00c7emberimde G\u00fcl oya dizisi, s\u0131cak hikayesiyle evlerimize konuk olmu\u015f, yediden yetmi\u015fe herkesin g\u00f6nl\u00fcne taht kurmu\u015ftu.,Mehmet ve Yurdanur'un en zor \u015fartlarda dahi bir gram eksilmeyen saf sevgisi, izleyicinin kalbini \u00e7alm\u0131\u015f, g\u00fc\u00e7l\u00fc oyuncu kadrosu diziyi di\u011fer rakiplerinden daha unutulmaz k\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,Peki, ekranlar\u0131n ba\u015far\u0131l\u0131 sunucusu Esra Erol'un, efsane dizi \u00c7emberimde G\u00fcl Oya'da fig\u00fcranl\u0131k yapm\u0131\u015f oldu\u011funu s\u00f6ylesek...,Evet yanl\u0131\u015f okumad\u0131n\u0131z! Dizinin 28.b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde, ekran\u0131n sa\u011f taraf\u0131nda, tan\u0131d\u0131k bir y\u00fcz beliriyor.,\u00dcnl\u00fc sunucu Esra Erol, aralar\u0131nda \u00fcnl\u00fc oyuncu Melisa S\u00f6zen'in de yer ald\u0131\u011f\u0131 bir muhabir ordusunun aras\u0131nda yer al\u0131yor.,Sar\u0131 sa\u00e7lar\u0131 ve a\u011f\u0131r makyaj\u0131yla g\u00f6rmeye al\u0131\u015f\u0131k oldu\u011fumuz Esra Erol, kahverengi k\u0131sa sa\u00e7lar\u0131 ve hafif makyaj\u0131yla dikkat \u00e7ekiyor.,\u015eimdilerde T\u00fcrkiye'nin en ba\u015far\u0131l\u0131 sunucular\u0131ndan olan Esra Erol'un dizideki tek repli\u011fi \u015fu:,Esra Erol'un \u015fimdiki g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcnden bir hayli ba\u015fka duran g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011fa u\u011frat\u0131yor.,''Tutuklanmak i\u00e7in buraya getirildi\u011finiz fakat kefaletle serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131z s\u00f6yleniyor'' olmu\u015ftu.