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Ramazan
Esrarengiz cisim ‘Van Gölü Canavarı’nı hatırlattı
Geçtiğimiz günlerde Edremit ilçesinde gün batımını çekmek için gelen Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, görüntü montajı sırasında sıra dışı bir cisim fark etti.
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