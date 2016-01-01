Esrarengiz cisim ‘Van Gölü Canavarı’nı hatırlattı

Geçtiğimiz günlerde Edremit ilçesinde gün batımını çekmek için gelen Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, görüntü montajı sırasında sıra dışı bir cisim fark etti.