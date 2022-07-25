BURUN ESTETİĞİ OLMAK İSTEDİ

Ancak operasyonda beklenmedik bir olay ya\u015fand\u0131. Ameliyat\u0131n ilerleyen dakikalar\u0131nda gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n kalbi durdu. ,Antalya\u2019da 2 \u00e7ocuk annesi 32 ya\u015f\u0131ndaki Sabrina Abbas 28 Temmuz 2017\u2019de \u00f6zel bir hastanede burun esteti\u011fi ile ya\u011f ald\u0131rma ameliyat\u0131 oldu. ,Doktorlar\u0131n m\u00fcdahalesiyle gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n 4 dakika sonra kalbi yeniden \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. Ameliyata sa\u011flam giren gen\u00e7 kad\u0131n yo\u011fun bak\u0131ml\u0131k oldu. Ameliyat sonras\u0131 bilinci kapand\u0131, bitkisel hayata girdi.,E\u015fine evde bakmak zorunda kalan R\u00fcstem Abbas, e\u015finin t\u0131bbi hata nedeni ile bu hale geldi\u011fini iddia ederek Antalya 2'nci T\u00fcketici Mahkemesi'ne maddi ve manevi tazminat davas\u0131 a\u00e7t\u0131.,Gelen son Adli T\u0131p Kurumu Raporunda ise anestezi doktorunun hatal\u0131 oldu\u011funa yer verildi. Abbas, "E\u015fim bitkisel hayata girdi\u011finde o\u011flum Demir 3, k\u0131z\u0131m Yanesk 2 ya\u015f\u0131ndayd\u0131. Bu ameliyat ile hayat\u0131m\u0131z cehenneme d\u00f6nd\u00fc. Bana ilk ba\u015flarda iyile\u015fecek dediler. \u00c7ocuklar\u0131m, annelerinin iyile\u015fmesini bekliyor. 5 y\u0131ld\u0131r \u00e7ekti\u011fimiz \u00e7ileyi ben bilirim. Hi\u00e7 kimse g\u00fczellik u\u011fruna ya\u011f ald\u0131r\u0131p estetik yapt\u0131rmas\u0131n" dedi. ,Sabah gazetesinin haberine g\u00f6re, 2 y\u0131l\u0131 yo\u011fun bak\u0131mda olmak \u00fczere 4 y\u0131l hastanede yatan Abbas, 6 ay \u00f6nce hastanenin \u015fikayetinin ard\u0131ndan polis zoruyla e\u015fi R\u00fcstem Abbas'a teslim edildi.