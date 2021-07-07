Etna yanardağı, bir kez daha lav ve kül püskürttü

\u0130talya'n\u0131n g\u00fcneyindeki aktif yanarda\u011flardan Etna, bir kez daha lav ve k\u00fcl p\u00fcsk\u00fcrtt\u00fc. ,., Son 20 y\u0131ld\u0131r bu s\u0131kl\u0131kta patlaman\u0131n ya\u015famad\u0131\u011f\u0131 yanarda\u011f, 2021'de 48. kez patlayarak k\u0131sa s\u00fcrede en \u00e7ok patlaman\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 y\u0131l olarak kaydedildi.,G\u00fcneydo\u011fu kraterinden p\u00fcsk\u00fcren lavlar\u0131n bin metreye kadar ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 bildirildi. P\u00fcsk\u00fcrt\u00fclen k\u00fcller r\u00fczgarla g\u00fcneye ta\u015f\u0131nd\u0131 ve sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fla Catania \u015fehrinin \u00fcst\u00fcne ya\u011fd\u0131.\r\n,Sosyal payla\u015f\u0131m sitelerinde ise h\u0131zla yay\u0131lan bu foto\u011fraf i\u00e7in kullan\u0131c\u0131lar Z\u00fcmr\u00fcd\u00fc Anka k\u00fcllerinden do\u011fmu\u015f gibi" yorumunda bulundu..\r\n