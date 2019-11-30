Euro 2020'de Türkiye A Milli Futbol Takımımız'ın rakipleri belli oluyor!

1. Torba: Bel\u00e7ika, \u0130talya, \u0130ngiltere, Almanya, \u0130spanya, Ukrayna,Peki Millileri turnuvada hangi rakipler bekliyor?,Elemeler vas\u0131tas\u0131yla 20 \u00fclke EURO 2020'ye direkt kat\u0131lma hakk\u0131 kazand\u0131. Turnuvada m\u00fccadele edecek son 4 ekip, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off ma\u00e7lar\u0131 sonunda belli olacak.,EURO 2020'nin kura \u00e7ekiminde torbalar \u015fu \u015fekilde:,EURO 2020 kuralar\u0131 bug\u00fcn saat 20:00'de Romanya'n\u0131n ba\u015fkenti B\u00fckre\u015f'te \u00e7ekilecek.,Avrupa \u015eampiyonas\u0131 organizasyonunun 60. y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcne denk gelmesi dolay\u0131s\u0131yla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 \u00fclkede d\u00fczenlenecek.,2. Torba: Fransa, Polonya, \u0130svi\u00e7re, H\u0131rvatistan, Hollanda, Rusya,3. Torba: Portekiz, T\u00dcRK\u0130YE, Danimarka, Avusturya, \u0130sve\u00e7, \u00c7ekya,\u015eampiyonaya A Grubu'nda Roma (\u0130talya) ve Bak\u00fc (Azerbaycan), B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve B\u00fckre\u015f (Romanya), D Grubu'nda Londra (\u0130ngiltere) ve Glasgow (\u0130sko\u00e7ya), E Grubu'nda Bilbao (\u0130spanya) ve Dublin (\u0130rlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise M\u00fcnih (Almanya) ve Budape\u015fte (Macaristan) ev sahipli\u011fi yapacak.,\u0130talya'n\u0131n ba\u015fkentindeki Roma Olimpiyat Stad\u0131'nda 12 Haziran'da yap\u0131lacak a\u00e7\u0131l\u0131\u015f ma\u00e7\u0131yla ba\u015flayacak EURO 2020, \u0130ngiltere'nin ba\u015fkenti Londra'daki Wembley Stad\u0131'nda 12 Temmuz'da oynanacak final m\u00fcsabakas\u0131yla sona erecek.,\u015eampiyonada son 16 turu kar\u015f\u0131la\u015fmalar\u0131, Amsterdam, Bilbao, B\u00fckre\u015f, Budape\u015fte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra'da, \u00e7eyrek finaller ise Bak\u00fc, M\u00fcnih, Roma ve Saint Petersburg'da ger\u00e7ekle\u015ftirilecek.,Yar\u0131 finaller ve final ise Londra'da 90 bin ki\u015fi kapasiteli Wembley Stad\u0131'nda oynanacak.,EURO 2020 gruplar\u0131n\u0131n kuras\u0131nda 24 \u00fclke 4 torbada yer alacak. A Milli Tak\u0131m, kura \u00e7ekiminde 3. torbada bulunacak.,4. Torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar Ligi play-off A, B, C ve D gruplar\u0131n\u0131n birincileri