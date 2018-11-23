Euro 3 ayın en düşük seviyesinde

Euro\/TL 6,00 taban\u0131n\u0131n alt\u0131na gerileyerek 5,99 seviyesini test etti ve 13 A\u011fustos sonras\u0131 en d\u00fc\u015f\u00fck seviyeyi g\u00f6rd\u00fc. \r\n\r\n,Euro \u015fu s\u0131ralar 6,00 TL'den dolar ise 5,28 TL'den i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.,EUR\/USD hafta i\u00e7inde Brexit etkisi ile y\u00fckseldi,ancak bug\u00fcn PMI g\u00f6stergelerindeki zay\u0131flama ile parite tekrar 1,14 seviyesi alt\u0131na geriledi.,G\u00fcn\u00fcn ilk yar\u0131s\u0131nda 1,1365 seviyesine gerileyen paritede 1,1325-1,13 aral\u0131\u011f\u0131 destek b\u00f6lgesi olarak izleniyor. ,EUR\/TRY kuru bug\u00fcn 5,99 seviyesine gerileyerek rekor sonras\u0131 en d\u00fc\u015f\u00fck seviyeyi g\u00f6rd\u00fc ve TL, bug\u00fcn ilk yar\u0131da d\u00f6viz kurlar\u0131ndan en \u00e7ok euro kar\u015f\u0131s\u0131nda de\u011fer kazand\u0131.\r\n\r\n,Geli\u015fen piyasa para birimleri i\u00e7in gelecek sene daha iyi bir y\u0131l olabilece\u011fini belirten Gullberg "\u00c7\u00fcnk\u00fc ABD ekonomisinde yava\u015flama i\u015faretleri g\u00f6r\u00fcyoruz, enflasyon beklentilerinin d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe ge\u00e7ti\u011fini g\u00f6r\u00fcyoruz. ,Bu da Fed'in ileti\u015fim politikas\u0131na yans\u0131yor, daha n\u00f6tr konu\u015fuyorlar, bu durum geli\u015fen \u00fclkeler i\u00e7in olumlu olacakt\u0131r" de\u011ferlendirmesini yapt\u0131. \r\n