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Türkiye Gazetesi

Euroleague Final Four'larında Türkiye'yi ayağa kaldıran en iyi 5 bireysel performans

Euroleague Final Four'larında Türkiye'yi ayağa kaldıran en iyi 5 bireysel performans

5- Andrew Goudelock – 29 verimlilik puanı Sezon: 2014-2015 Sezonu, EuroLeague yarı final maçı İstatistikleri: 26 sayı, 6 ribaund, 4 asist Fenerbahçe tarihinin ilk Final Four’unda o dönemki adıyla Fenerbahçe Ülker’in bu deneyimi çok da parlak geçmedi ancak olağanüstü bir öğrenme tecrübesi oldu sarı-lacivertliler için. Yarı finalde son yılların en iyi takımlarından, o sezonun en yetenekli ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe Ülker, rakibi karşısında fazlasıyla yumuşak kalıyor ve maçın genelinde bir varlık gösteremiyordu. Temsilcimiz ikinci yarıya tam 20 sayı farkla geride girdiği maçta farkı azalttı ancak kazanabileceğine dair izleyenlere gerçek bir ümidi veremedi. Yine de son çeyrekte 16 sayı ile oynayan Andrew Goudelock, Fenerbahçe taraftarının ümitlerini diri tutmasının en büyük sebeplerinden biri oldu. Birleşik Amerikalı yıldız şutör maçı 9/11 ikilik, 2/6 üçlük ve 2/4 serbest atış isabet oranlarıyla tamamlarken Fenerbahçe’nin ilk Final Four deneyiminin güzel hatıralarından biri oluyordu.

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