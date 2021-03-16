Ev hanımıydı, Covid-19 sürecinde iş kadını oldu

Sivas kent merkezinde ya\u015fayan 2 \u00e7ocuk annesi, g\u0131da m\u00fchendisi Simel Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131n hayat\u0131 Covid-19 s\u00fcrecinde de\u011fi\u015fti. ,Covid-19 s\u00fcrecinde internet \u00fczerinden al\u0131\u015fveri\u015fin artmas\u0131n\u0131 f\u0131rsat bilen Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u00fcretti\u011fi y\u00f6reye \u00f6zg\u00fc do\u011fal \u00fcr\u00fcnleri kurdu\u011fu internet sayfas\u0131 \u00fczerinden satmaya ba\u015flad\u0131. ,Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131n sat\u0131\u015fa sundu\u011fu do\u011fal \u00fcr\u00fcnler aras\u0131nda; kavurma, manda yo\u011furdu, peynir, eri\u015fte, hingel ve k\u00f6y yumurtas\u0131 yo\u011fun talep g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,Simel Y\u0131ld\u0131r\u0131m, g\u0131da m\u00fchendisi olmas\u0131na ra\u011fmen hayat\u0131n\u0131 \u00e7ocuklar\u0131na adad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201c\u0130ki \u00e7ocuk annesiyim, Gaziantep \u00dcniversitesi g\u0131da m\u00fchendisli\u011fi b\u00f6l\u00fcm\u00fc mezunuyum. \u00dcniversiteyi bitirdikten sonra \u00e7ocuklar\u0131m\u0131 b\u00fcy\u00fctmeyi tercih ettim. Hi\u00e7 \u00e7al\u0131\u015fma f\u0131rsat\u0131m olmad\u0131, \u00e7ocuklar\u0131m\u0131 kimseye emanet etmek istemedim. \u00c7ocuklar\u0131m\u0131n birisi \u00fcniversite mezunu, di\u011fer o\u011flumda hala \u00fcniversitede okuyor. Onlarla birlikte bir i\u015f yapmak istedim, art\u0131k evde oturmak istemedim. \u0130\u015f yapmaya ba\u015flarken de pandemi s\u00fcreciyle birlikte internet \u00fczerinden al\u0131\u015fveri\u015fe olan talebinde artmas\u0131n\u0131 g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulundurarak bende b\u00f6yle bir \u015feyi tercih ettim. Online sat\u0131\u015fla tamamen halk\u0131m\u0131za do\u011fru \u00fcr\u00fcnleri ula\u015ft\u0131rmay\u0131 hedef edindik. Elimizde \u015fu an bulunan \u00fcr\u00fcnlerin hemen hemen hepsi do\u011fal \u00fcr\u00fcnler. \u00dcr\u00fcnlerimizin neredeyse tamam\u0131n da bizzat evde be\u011fenip, test edip memnun oldu\u011fumuz \u00fcr\u00fcnleri t\u00fcketime sunmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Hi\u00e7birini denemeden, tad\u0131na bakmadan veya be\u011fenmedi\u011fimiz s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz hi\u00e7bir \u00fcr\u00fcn\u00fc ula\u015ft\u0131rm\u0131yoruz\u201d\r\n\r\n,\u0130nternet \u00fczerinden sat\u0131\u015f\u0131n\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 \u00fcr\u00fcnlere talebin her ge\u00e7en g\u00fcn artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u201c\u0130nternette \u015fu an yeni yeni duyuluyoruz, yaln\u0131z ula\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z m\u00fc\u015fterilerimiz \u00fcr\u00fcnlerimizi be\u011fenip tekrar d\u00f6n\u00fc\u015f yap\u0131yorlar. Buda bizi \u00e7ok memnun ediyor \u00e7\u00fcnk\u00fc \u00fcr\u00fcnlerimizin kalitesine, hijyenine ve sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na hepsine g\u00fcvendi\u011fimiz i\u00e7in onlar\u0131n be\u011fenileri bizi memnun ediyor. 2 ve 3. Sipari\u015flerde bizim i\u00e7in kriter oluyor. Geli\u015fen d\u00fcnyada her \u015fey sanal ortamda ilerliyor bende i\u015fimi onun \u00fczerine kurmay\u0131 hedefledim, \u00e7ocuklar\u0131mla birlikte sanal ortamda m\u00fc\u015fterilerimiz taleplerine ihtiya\u00e7lar\u0131na cevap vermeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz\u201d dedi.\r\n\r\n,Simel Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131n o\u011flu Mustafa Y\u0131ld\u0131r\u0131m, internet \u00fczerinden sat\u0131\u015flarda annesine yard\u0131mc\u0131 oldu\u011funu belirterek, \u201cGe\u00e7ti\u011fimiz y\u0131lda pandemiden dolay\u0131 insanlar\u0131n s\u00fcrekli olarak internetten al\u0131\u015fveri\u015f yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve y\u0131l i\u00e7erisinde yapt\u0131klar\u0131 al\u0131\u015fveri\u015flerin portf\u00f6y\u00fcn\u00fc artt\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark ettik. Bizde bu s\u00fcre\u00e7te halihaz\u0131rda 20 sene y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz g\u0131da i\u015fini neden dijitalle\u015ftirmeyelim dedik. \u015eu anda annemin \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde birlikte, i\u015fimize ba\u015flad\u0131k. Ben i\u015fin internet k\u0131sm\u0131na bak\u0131yorum. Sipari\u015f al\u0131m\u0131, sipari\u015fin haz\u0131rlanmas\u0131 s\u00fcre\u00e7lerinin ba\u015flamas\u0131na bak\u0131yorum talebimiz g\u00fcn ge\u00e7tik\u00e7e art\u0131yor. \u015eu anda bizi memnun eden bir d\u00fczeyde ba\u015flang\u0131\u00e7 i\u00e7in g\u00fczel bir talebimiz var\u201d diye konu\u015ftu.