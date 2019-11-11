Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Yüzde 0,98'e indi

Kuveyt T\u00fcrk, ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sekt\u00f6r\u00fcne ve \u00fclke ekonomisine katk\u0131 sunmak amac\u0131yla konut finansman\u0131 kar oran\u0131n\u0131 0,98'e indirdi.,Kuveyt T\u00fcrk'ten a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, herhangi bir \u00fcst veya alt s\u0131n\u0131r \u015fart\u0131 olmaks\u0131z\u0131n t\u00fcm vade se\u00e7eneklerinde konut finansman\u0131 kar oran\u0131 0,98'e d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc., Otomatik \u00f6deme talimat\u0131, BES, Kredili Hayat Sigortas\u0131 \u00fcr\u00fcnlerini kullanan Kuveyt T\u00fcrk m\u00fc\u015fterileri ise 0,95'e kadar d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclen kar oranlar\u0131ndan yararlanabilecek.,Konut finansman\u0131nda 120 aya kadar vade se\u00e7enekleri sunan Kuveyt T\u00fcrk, bu sayede ev sahibi olmak isteyen vatanda\u015flar\u0131n b\u00fct\u00e7elerine ve konut sekt\u00f6r\u00fcne katk\u0131 sunmay\u0131 hedefliyor.,Bu haber sonras\u0131 konut sat\u0131\u015flar\u0131nda hareketlenme bekleniyor.,Ev sahibi olmak isteyenlere ila\u00e7 gibi gelecek bir indirim olarak yorumlan\u0131yor. ,Kuveyt T\u00fcrk, T\u00fcrkiye'de \u00fcretim yapan otomobil firmalar\u0131na ve ara\u00e7 sahibi olmak isteyen m\u00fc\u015fterilerine destek olmak amac\u0131yla "Yerli \u00dcretim Ara\u00e7 Finansman\u0131 Kampanyas\u0131" kapsam\u0131nda anla\u015fmal\u0131 bayilerde s\u0131f\u0131r ara\u00e7larda y\u00fczde 0,49-0,69 kar oran\u0131 uygulamaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131.