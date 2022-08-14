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Türkiye Gazetesi

Ev sahiplerine uzmanından önemli uyarı: “Boş evlerinize perde takın

Ev sahiplerine uzmanından önemli uyarı: “Boş evlerinize perde takın

Dolandırıcılar şimdi de boş evlerin peşine düştü. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, dolandırıcıların boş gördükleri evleri ev sahiplerinin haberi olmadan başka birilerine kiraya vermeye çalıştıklarını söyledi. Şahin, “Dolandırıcılar çilingire kendini ev sahibi olarak tanıttığında çilingir o durumun sağlamasını yapmıyor ve bu sayede evi açtırarak, rahatlıkla kiraya veriyor. Ev sahipleri boş evlerini mutlaka perde ile kapatmalılar. Kira konusunda da işi sağlama alıp, kiracıyla bizzat muhatap olmalılar.” dedi.

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