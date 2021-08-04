Ev sakinleri odaya girince şoku yaşadı

Olay, d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde Arnavutk\u00f6y \u0130slambey Mahallesi Ersan Sokakta meydana geldi. ,\u0130ddiaya g\u00f6re, in\u015faatta beton d\u00f6k\u00fcm\u00fc s\u0131ras\u0131nda yan binan\u0131n duvar\u0131nda ya\u015fanan y\u0131k\u0131lma nedeniyle, binadaki dairenin i\u00e7ine beton d\u00f6k\u00fcld\u00fc. ,Yan binadaki bir odan\u0131n i\u00e7ine beton d\u00f6k\u00fcl\u00fcrken, evde oturanlar neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131. \u0130hbar \u00fczerine olay yerine polis ve zab\u0131ta ekipleri sevk edildi., Yap\u0131lan incelemelerin ard\u0131ndan i\u00e7ine beton d\u00f6k\u00fclen daire tedbir ama\u00e7l\u0131 bo\u015falt\u0131ld\u0131. Olay esnas\u0131nda odada kimsenin olmamas\u0131 b\u00fcy\u00fck faciay\u0131 \u00f6nledi.,.