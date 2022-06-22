Ev ve araba alacaklar dikkat! İslam Memiş ‘Fiyatlar düşecek’ diyerek tarih verdi: Bayram sonrasına dikkat

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte ortaya çıkan petrol ve tedarik krizi tüm dünyayı derinden etkiledi. Merkez Bankaları faiz artırımlarına devam ederken piyasaların gözü Fed Başkanı Powell'ın bugün yapacağı açıklamalara odaklandı. İç piyasada ise MB’nin faiz kararı ve yeni ekonomik pakete odaklanılmış durumda. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ev ve otomobil alacakları uyararak değerlendirmelerde bulundu. Yeni ekonomik paket ile fiyatların düşeceğini belirten İslam Memiş, “Bayram sonrasını bekleyin” uyarısında bulundu.