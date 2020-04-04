Evde maske nasıl yapılır? Evde maske yapımı aşamaları adım adım öğren

\u00c7in'in Vuhan kentinde ortaya \u00e7\u0131kan ve \u00fclkemizi de etkisi alt\u0131na alan koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 i\u00e7in vatanda\u015flar \u00f6nlem almaya devam ediyor. Soka\u011fa maskesiz \u00e7\u0131kman\u0131n yasaklanmas\u0131yla birlikte evde nas\u0131l maske yapabilece\u011fini ara\u015ft\u0131ran vatanda\u015flar vir\u00fcsten korunmak i\u00e7in maskeyi hangi malzemelerle yapabilece\u011fini merak ediyor. ,\u0130lk olarak \u00c7in\u2019in Vuhan kentinde ortaya \u00e7\u0131kan yeni tip koronavir\u00fcs (Covid-19) t\u00fcm d\u00fcnyada yay\u0131lmaya devam ediyor. \u0130nsanlar koronavir\u00fcsten korunmak i\u00e7in maske tak\u0131p bolca kolonya kullanmaya ve ki\u015fisel hijyene dikkat ediyor. On binlerce vatanda\u015f ''Maske nas\u0131l yap\u0131l\u0131r?'' sorusuna yan\u0131t ar\u0131yor. Peki maske nas\u0131l yap\u0131l\u0131r? Evde maske yap\u0131m a\u015famalar\u0131 ad\u0131m ad\u0131m \u00f6\u011fren,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n ''Yar\u0131ndan itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanlar\u0131n toplu \u015fekilde bulundu\u011fu t\u00fcm alanlarda herkesin maske takmas\u0131 zorunlu olacak'' a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan sosyal medyada dola\u015fan ev yap\u0131m\u0131 maske merak uyand\u0131rd\u0131. Peki, evdeki malzemelerle t\u0131bbi y\u00fcz maskesi nas\u0131l yap\u0131l\u0131r? \u0130\u015fte evde maske yap\u0131m\u0131 ve maske kullan\u0131m\u0131 hakk\u0131nda merak edilenler\u2026,"Evde nas\u0131l maske yap\u0131l\u0131r, evde maske yap\u0131m\u0131 a\u015famalar\u0131 nelerdir" merak ediliyor. \u0130\u015fte merak edilen konuya dair detaylar!,Stre\u00e7 gazl\u0131 bez ile de maske yapabilirsiniz. \u00c7enenizin boyutuna ayarlayarak bezi kesiniz kenarlar\u0131ndan makas\u0131n ucu ile k\u00fc\u00e7\u00fck bir delik a\u00e7\u0131n\u0131z. Geni\u015f bir lastik ile kula\u011f\u0131n\u0131z\u0131n arkas\u0131na ge\u00e7irip maskenizi tak\u0131n\u0131z. Hem g\u00f6rsel a\u00e7\u0131dan rahats\u0131z olmayacak, hem de rahats\u0131z bir a\u011f\u0131rl\u0131k hissetmeyeceksiniz.,Lasti\u011finizi z\u0131mbalay\u0131n\u0131z. ,Ayn\u0131 i\u015flemi di\u011fer tarafa da uygulay\u0131n\u0131z.,Orta k\u0131sm\u0131na y\u00fcz\u00fcn\u00fcz\u00fc yerle\u015ftirecek kadar a\u00e7\u0131kl\u0131k olu\u015fturduktan sonra maskenizi takabilirsiniz.,Katlama i\u015fleminiz bitince kenarlar\u0131ndan z\u0131mbalayacak kadar k\u0131v\u0131r\u0131n\u0131z.,Ka\u011f\u0131t havluyu bir ters bir d\u00fcz olacak \u015fekilde katlay\u0131n\u0131z. ,Ka\u011f\u0131t havlu ile maske yap\u0131m\u0131 nas\u0131l yap\u0131l\u0131r?\r\n\r\nYaprak olacak \u015fekilde ka\u011f\u0131t havlu par\u00e7as\u0131n\u0131 al\u0131n\u0131z.