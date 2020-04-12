BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Evden çıkamayan çölyak hastalarına glütensiz gıda servisi

Evden çıkamayan çölyak hastalarına glütensiz gıda servisi

Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da birçok alanda tedbirler alındı. Bu tedbirlere uyan bağışıklık sistemi hastalığı olan çölyak hastaları da evlerinden çıkmamaya özen gösteriyor. Elazığ Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği ise il genelinde bulunan 5 bin hastaya valilik, belediye, Kızılay'ın desteğiyle özel hizmet vermeye çalışıyor. Dernek tarafından hazırlanan glütensiz gıda paketleri ücretsiz bir şekilde çölyak hastalarının evlerine ulaştırılıyor. Depremde de unutulmayan çölyak hastalarına salgında da sahip çıkılıyor.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144