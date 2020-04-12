Evden çıkamayan çölyak hastalarına glütensiz gıda servisi

Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da birçok alanda tedbirler alındı. Bu tedbirlere uyan bağışıklık sistemi hastalığı olan çölyak hastaları da evlerinden çıkmamaya özen gösteriyor. Elazığ Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği ise il genelinde bulunan 5 bin hastaya valilik, belediye, Kızılay'ın desteğiyle özel hizmet vermeye çalışıyor. Dernek tarafından hazırlanan glütensiz gıda paketleri ücretsiz bir şekilde çölyak hastalarının evlerine ulaştırılıyor. Depremde de unutulmayan çölyak hastalarına salgında da sahip çıkılıyor.