Eve giren hırsızlar öyle bir şey çaldılar ki...

\u015eenevler Mahallesi'nde bir ki\u015fi polisi arayarak, evde olmad\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada gelen 2 h\u0131rs\u0131z\u0131n de\u011ferli bir \u015fey bulamay\u0131nca banyosunda bulunan tanesi 750 lira olan alt\u0131n kaplama 11 muslu\u011fu \u00e7ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,\u0130hbar \u00fczerine eve giden polis ekipleri, apartman\u0131n g\u00fcvenlik kameras\u0131ndan daireye iki ki\u015finin girdi\u011fini tespit etti.,Parmak izi incelemesi yapan polis, kamera g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerinden e\u015fkalini belirledi\u011fi iki \u015f\u00fcphelinin kimliklerinin saptanarak yakalamas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.,.,2 h\u0131rs\u0131z girdikleri evdeki alt\u0131n kaplama musluklar\u0131 \u00e7ald\u0131.,\u015eanl\u0131urfa'da ev sahibini \u015foke eden h\u0131rs\u0131zl\u0131k!