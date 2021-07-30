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15 Temmuz Destanı
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YAŞAM
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Artvinli selzededen örnek davranış: Devletin parasını cebine atmadı!
GÜNDEM
-
30 Temmuz 2021 koronavirüs vaka tablosu açıklandı
SPOR
-
Süper Lig'in ilk 3 hafta programı belli oldu
YAŞAM
-
Konya'da katliam: 7 kişiyi kurşuna dizip ateşe verdiler
YAŞAM
-
Türkiye’de çıkan yangınlarda son durum! İl il açıklandı
GÜNDEM
-
Kaçkar Dağları'na tırmanan Ukraynalı dağcılar kayalığa düştü
GÜNDEM
-
Selzedelerin prim borçları ertelendi
YAŞAM
-
Bilecik'te yangın, 1 gözaltı var
GÜNDEM
-
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin 'Covid' izinleri uzatıldı
GÜNDEM
-
İBB, İstanbul Havalimanı’ndaki 150 taksinin çalışma ruhsatını iptal etti
YAŞAM
-
Torunuyla markete giden yaşlı kadının feci sonu
YAŞAM
-
Kırklareli'nde ormana girişler yasaklandı
SPOR
-
Galatasaray ve Antalyaspor'dan TEMA Vakfı'na destek maçı
YAŞAM
-
Bahçelievler’de yangın paniği!
YAŞAM
-
Kırşehir'de şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü öldü
YAŞAM
-
6 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar
YAŞAM
-
Kanlı hesaplaşma! Akraba husumeti mezarda bitti
DÜNYA
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İsrail'de üçüncü doz aşılama kampanyası başlatıldı
DÜNYA
-
Kuzey Kore lideri Kim: Düşmana karşı hazırlıkları tamamlayın
YAŞAM
-
Bıçaklayıp yarasını alçıyla doldurdular
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15 TEMMUZ
Ramazan
Evi basıp 7 kişiyi öldürdüler
Kan donduran bir haber geldi, evi basıp 7 kişi katlettiler...
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