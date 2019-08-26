Evine akrep girmesine sinirlendi, 50 dekarlık araziyi küle çevirdi!

\u0130ddiaya g\u00f6re, E\u011fribucak Mahallesinde ikamet eden ve ad\u0131 a\u00e7\u0131klanmayan ki\u015fi, evine akrep girdi\u011fi gerek\u00e7esiyle bah\u00e7esindeki otlar\u0131 ate\u015fe verdi. Alevler, r\u00fczgar\u0131n da etkisiyle k\u0131sa s\u00fcrede evin etraf\u0131ndaki otluk araziye yay\u0131ld\u0131.,.,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, \u00e7evredeki evlere s\u0131\u00e7ramadan yang\u0131n\u0131 s\u00f6nd\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\nYakla\u015f\u0131k 2 saatte s\u00f6nd\u00fcr\u00fclen yang\u0131nda 50 dekar alandaki otlar yand\u0131.,\u0130\u015fte k\u00fcle d\u00f6nen arazinin son hali...,Kayseri\u2019de evine akrep girmesine sinirlenen ki\u015finin bah\u00e7esindeki otlar\u0131 tutu\u015fturmas\u0131yla yay\u0131lan alevler yakla\u015f\u0131k 50 dekarl\u0131k arazide otlar\u0131 k\u00fcl etti.