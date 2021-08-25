Evine giremeyen adamın sabırsızlığı sonu oldu

., Beline ba\u011flad\u0131\u011f\u0131 halatla balkondan sarkan adam halat\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fclmesiyle birlikte 3. kattan zemine d\u00fc\u015ft\u00fc. Ya\u015fl\u0131 adam olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti. \u0130ncelemelerin ard\u0131ndan Co\u015fkun'un cenazesi Erzurum Adli T\u0131p Morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Bir d\u00f6nem \u00f6\u011fretmenlik yapan Co\u015fkun'un ayr\u0131ca Berceste, Sevdam Kald\u0131 Bir, Sokak Lambas\u0131 ve K\u00fcheylan isimli \u015fiir kitaplar\u0131 \u015eehristan ve Fa\u00e7eta isimli ise \u00f6yk\u00fc kitaplar\u0131 oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Talihsiz adam emeklilik zaman\u0131n\u0131 doyas\u0131ya ya\u015fayamadan aceleci davranman\u0131n kurban\u0131 oldu. ,\u00c7ilingir \u00e7a\u011f\u0131ran Co\u015fkun \u00e7ilingirin gelmesini beklemeden \u00fcst kom\u015fusunun evine \u00e7\u0131karak balkondan halatla kendi evinin balkonuna ge\u00e7meye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Erzurum'un Paland\u00f6ken il\u00e7esindeki evinde tek ya\u015fayan 53 ya\u015f\u0131ndaki Re\u015fat Co\u015fkun d\u0131\u015far\u0131dan evine geldi\u011fi s\u0131rada anahtar\u0131 i\u00e7eride unuttu\u011funu fark etti.\r\n\r\n,\u00d6te yandan 53 ya\u015f\u0131ndaki Re\u015fat Co\u015fkun\u2019un 4 g\u00fcn \u00f6nce emekli oldu\u011funu ve sosyal medyada sevin\u00e7li bir payla\u015f\u0131m yapt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Co\u015fkun foto\u011fraf\u0131n\u0131 \u201c Emekli olu\u015fuma herkes hayret ediyor\u201d notuyla payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n