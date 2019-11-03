Evlat nöbetindeki anneler Mehmetçiğe atkı ördü

2 Ekim 2015'te vatani g\u00f6revini yapmak \u00fczere birli\u011fine giderken Tunceli P\u00fcl\u00fcm\u00fcr'de ka\u00e7\u0131r\u0131lan er M\u00fcsl\u00fcm Alt\u0131nta\u015f'\u0131n annesi Song\u00fcl Alt\u0131nta\u015f, Mehmet\u00e7i\u011fin yan\u0131nda olduklar\u0131n\u0131 belirterek askerlere katk\u0131 sunmak i\u00e7in onlara atk\u0131 ve bere \u00f6rd\u00fcklerini s\u00f6yledi.,Alt\u0131nta\u015f, \u201cBiz Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131'ndaki Mehmet\u00e7i\u011fimiz ve Ba\u015fkomutan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan i\u00e7in atk\u0131 \u00f6rmeye ba\u015flad\u0131k. Mehmet\u00e7i\u011fimiz bizim i\u00e7in sava\u015f\u0131yor, \u00fc\u015f\u00fcmesin bizim de bu harekata bir katk\u0131m\u0131z olsun, bir hafta i\u00e7inde haz\u0131r olur g\u00f6ndeririz in\u015fallah buradaki b\u00fct\u00fcn arkada\u015flar\u0131m\u0131z Mehmet\u00e7i\u011fimize g\u00f6n\u00fclden atk\u0131 ve bere \u00f6r\u00fcyor. Biz her zaman Mehmet\u00e7i\u011fimizin arkas\u0131nday\u0131z yan\u0131nday\u0131z. Bize bu malzemeleri g\u00f6nderen G\u00fcn Medya Gurubuna ve ba\u015fkan\u0131 Cengiz Ayg\u00fcn\u2019e te\u015fekk\u00fcr ediyoruz" dedi.,\u00c7ocuklar\u0131n\u0131n ter\u00f6ristler taraf\u0131ndan da\u011fa ka\u00e7\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131yla 3 Eyl\u00fcl'de merkez Ba\u011flar il\u00e7esi Turgut \u00d6zal Bulvar\u0131 \u00fczerinde bulunan HDP Diyarbak\u0131r il binas\u0131 \u00f6n\u00fcne gelerek oturma eylemi ba\u015flatan anneler, vatan n\u00f6betinde bulunan askerleri unutmad\u0131. ,Sabah saatlerinde, G\u00fcn Medya deste\u011fi ile kendilerine g\u00f6nderilen \u015fi\u015f ve y\u00fcnleri ellerine alan evlat n\u00f6betindeki anneler, kollar\u0131 s\u0131vayarak atk\u0131 \u00f6rmeye ba\u015flad\u0131. Bir hafta boyunca atk\u0131 \u00f6recek olan Diyarbak\u0131r anneleri, atk\u0131lar\u0131 so\u011fuk havalardan etkilenmemeleri i\u00e7in askerlere g\u00f6nderecek. Mehmet\u00e7iklere asker selam\u0131 da g\u00f6nderen anneler, askerlerin yan\u0131nda olduklar\u0131 mesaj\u0131n\u0131 verdi.,Konu\u015fmalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan anneler, Mehmet\u00e7iklere asker selam\u0131 g\u00f6ndererek, askerlerin yanlar\u0131nda olduklar\u0131 mesaj\u0131n\u0131 verdiler. (\u0130HA),Van'da vatani g\u00f6revini yapt\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada akrabalar\u0131n\u0131 g\u00f6rmek i\u00e7in \u015eanl\u0131urfa'n\u0131n Viran\u015fehir il\u00e7esine giden ve buradan Erzurum'a giderken Lice il\u00e7esi Fis Ovas\u0131 mevkiinde PKK'l\u0131lar taraf\u0131ndan s\u00f6zde yol kontrol\u00fc yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada minib\u00fcsten indirilerek ka\u00e7\u0131r\u0131lan er Sedat Sorgun'un (28) teyzesi Halime \u015eehito\u011flu ise, Mehmet\u00e7iklere destek sunduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \u015eehito\u011flu, \u201cMehmet\u00e7i\u011fimizin Rabbim yar ve yard\u0131mc\u0131lar\u0131 olsun. B\u00fct\u00fcn evliyalar onlarla beraber olsun. Onlar var ise biz de var\u0131z, onlar yoksa biz de yokuz. Allah raz\u0131 olsun hepsinden Rabbime emanet ettim. Allah onlar\u0131 her t\u00fcrl\u00fc k\u00f6t\u00fcl\u00fckten korusun. Onlara \u015fu anda atk\u0131 \u00f6r\u00fcyoruz, onlara bir katk\u0131 olsun diye, onlar \u00fc\u015f\u00fcmesin onlar \u00fc\u015f\u00fcrse biz de \u00fc\u015f\u00fcr\u00fcz. Da\u011fda ta\u015fta Rabbim onlar\u0131 her t\u00fcrl\u00fc afetten korusun\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Ege \u00dcniversitesi gazetecilik b\u00f6l\u00fcm\u00fc son s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisiyken 21 Mart 2015'te ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc taraf\u0131ndan da\u011fa ka\u00e7\u0131r\u0131lan o\u011flu Mehmet (22) i\u00e7in oturma eylemine kat\u0131lan \u0130mmihan Nilif\u0131rka, Mehmet\u00e7i\u011fe atk\u0131 ve bere \u00f6rmeye ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 kaydederek, Mehmet\u00e7i\u011fin her zaman yan\u0131nda olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Nilif\u0131rka, "Allah Mehmet\u00e7i\u011fimizi korusun. Allah onlar\u0131 ba\u015f\u0131m\u0131zdan eksik etmesin. Atk\u0131 \u00f6r\u00fcyoruz onlar i\u00e7in \u00f6rmeye devam edece\u011fiz. Bir katk\u0131m\u0131z olsun Mehmet\u00e7i\u011fimiz \u00fc\u015f\u00fcmesin" diye konu\u015ftu.