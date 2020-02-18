Evler ve arabalar kara gömüldü

\u0130l\u00e7ede g\u00fcnlerdir belli aral\u0131kl\u0131 ya\u011fan kar, etkisini artt\u0131rarak hayat\u0131 durma noktas\u0131na getirdi. ,Kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 1 metreyi ge\u00e7ti\u011fi il\u00e7ede \u00e7ok say\u0131da k\u00f6y yolu ula\u015f\u0131ma kapan\u0131rken, tek katl\u0131 evler ve ara\u00e7lar ise kara g\u00f6m\u00fcld\u00fc. \r\n,Evinin \u00f6n\u00fcn\u00fc temizleyen \u0130skender Baki adl\u0131 vatanda\u015f Y\u00fcksekova\u2019da yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 oldu\u011funu belirterek, \u201c\u015eimdi t\u00fcm arabalar kar alt\u0131nda kalm\u0131\u015f. \u015eu an resmen kara teslim olmu\u015fuz\u201d dedi.\r\n\r\n,Karayollar\u0131 117. Y\u00fcksekova \u015eube \u015eefli\u011fi, Y\u00fcksekova Belediyesi ve Hakkari \u0130l \u00d6zel \u0130daresi karla m\u00fccadele ekipleri de kapal\u0131 yollar\u0131 a\u00e7mak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 aral\u0131ks\u0131z s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n,\u00d6te yandan, Y\u00fcksekova\u2019da ta\u015f\u0131mal\u0131 e\u011fitime 1 g\u00fcn ara verildi.,Kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 il\u00e7e merkezinde 1, y\u00fcksek kesimlerde ise 3 metreyi bulurken ula\u015f\u0131mda da aksamalar meydana geldi.\r\n,.