Evler ve araçlar kara gömüldü! Hayat durma noktasına geldi

Evler ve ara\u00e7lar kara g\u00f6m\u00fcld\u00fc! Hayat durma noktas\u0131na geldi,Y\u00fczlerce yerle\u015fim yerinin kapand\u0131\u011f\u0131 ve karla m\u00fccadele \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n aral\u0131ks\u0131z olarak devam etti\u011fi Hakkari'de, kar esareti yerini dondurucu so\u011fuklara b\u0131rakt\u0131. ,Belediye karla m\u00fccadele ekibinin yapt\u0131\u011f\u0131 geceli g\u00fcnd\u00fczl\u00fc \u00e7al\u0131\u015fmalar sonucunda 15 mahalle yolu yeniden ula\u015f\u0131ma a\u00e7\u0131l\u0131rken, \u00e7ar\u015f\u0131 merkezindeki kar y\u0131\u011f\u0131nlar\u0131n\u0131n temizlenmesi i\u00e7in de \u00e7al\u0131\u015fmalar aral\u0131ks\u0131z olarak devam ediyor. ,A\u011fa\u00e7lar\u0131n, elektrik direklerinin, \u00e7at\u0131lardaki kar y\u0131\u011f\u0131nlar\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc ile adeta kara g\u00f6m\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc izleniminin verildi\u011fi kartpostall\u0131k foto\u011fraf kareleri ise objektiflere yans\u0131d\u0131.,.,Kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131n bir metreyi ge\u00e7ti\u011fi Hakkari kent merkezinde kartpostall\u0131k foto\u011fraflar objektiflere yans\u0131d\u0131. Tek katl\u0131 evler ve yolda park halindeki ara\u00e7lar\u0131n karda kayboldu\u011fu kentte adeta hayat durma noktas\u0131na geldi. ,Tek katl\u0131 evler ve yolda park halindeki ara\u00e7lar\u0131n karda kayboldu\u011fu kentte adeta hayat durma noktas\u0131na geldi. , Binlerce kamyon kar y\u0131\u011f\u0131n\u0131n\u0131n kent d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Hakkari'de, belediye ekiplerinin art\u0131k kar y\u0131\u011f\u0131nlar\u0131n\u0131 bo\u015faltacak alan bulmaktan zorluk \u00e7ekti\u011fi belirtildi.,\u0130\u015fte birbirinden g\u00fczel kareler...