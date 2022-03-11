"Tren istasyonunda 4 ufak \u00e7ocu\u011fu a\u011flarken g\u00f6r\u00fcnce ister istemez yard\u0131mc\u0131 olmak istedim. Dedesi rahats\u0131zd\u0131, hastas\u0131ym\u0131\u015f, anneanne de \u00e7ok ya\u015fl\u0131 ve yorgundu. D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 arad\u0131m, Allah raz\u0131 olsun hemen yard\u0131mc\u0131 oldular, T\u00fcrkiye'ye kadar getirdim. \u0130n\u015fallah \u00e7ocuklar\u0131 annelerine kavu\u015fturaca\u011f\u0131z.,Anneleri sava\u015ftan \u00f6nce T\u00fcrkiye'ye geldi\u011fi i\u00e7in Harkiv'de alzaym\u0131r hastas\u0131 dede ve anneanneleriyle kalan, ya\u015flar\u0131 5 ile 12 aras\u0131nda de\u011fi\u015fen 4 karde\u015f evleri bombalan\u0131nca bir s\u00fcre s\u0131\u011f\u0131nakta bar\u0131nd\u0131.,\u00c7ocuklar \u00f6nce \u0130stanbul'a oradan da Antalya'ya giderek annelerine kavu\u015facak. \u015eof\u00f6r Antepli, tren istasyonunda k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131zlar\u0131n a\u011flamas\u0131ndan \u00e7ok etkilendi\u011fini anlatt\u0131. K\u0131zlar\u0131n yan\u0131nda bulunan dedenin alzaym\u0131r hastas\u0131, b\u00fcy\u00fckannenin de \u00e7ok ya\u015fl\u0131 ve yorgun oldu\u011fu i\u00e7in ne yapacaklar\u0131n\u0131 bilmedi\u011fini aktaran Antepli, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n,\u00c7ocuklar\u0131n 4-5 g\u00fcn s\u0131\u011f\u0131nakta karanl\u0131kta kalmaktan \u00e7ok etkilendi\u011fini ifade eden Antepli, "Evleri bombalanm\u0131\u015f, s\u0131\u011f\u0131nakta kalm\u0131\u015f peri\u015fan halde. Yiyecek, i\u00e7ecek yok. Kimse yard\u0131m da edememi\u015f. Biz de ald\u0131k, bu kadar insan\u0131 getiriyoruz, onlar\u0131 da al\u0131p getirdik." dedi.,\u00c7ocuklar\u0131n dede ve anneannesi, Antepli'nin temasa ge\u00e7ti\u011fi D\u0131\u015fi\u015fleri yetkililerinden torunlar\u0131n\u0131n k\u0131zlar\u0131yla bulu\u015fturulmas\u0131n\u0131 istedi.4 k\u0131z \u00e7ocu\u011fu \u015fof\u00f6r Antepli'ye emanet edilerek otob\u00fcse bindirildi. \u00c7ocuklar tahliye edilen di\u011fer T\u00fcrk vatanda\u015flar\u0131yla Kap\u0131kule S\u0131n\u0131r Kap\u0131s\u0131 \u00fczerinden T\u00fcrkiye'ye geldi.,Daha sonra dede, anneanne ve \u00e7ocuklar \u00fclkeden ayr\u0131lmak i\u00e7in Lviv'deki tren istasyonuna geldi. Tahliye i\u00e7in b\u00f6lgede bulunan otob\u00fcs \u015fof\u00f6r\u00fc Beyhan Antepli, istasyonda a\u011flayan \u00e7ocuklar\u0131 g\u00f6rd\u00fc.,Rusya'n\u0131n sald\u0131r\u0131s\u0131 nedeniyle Ukrayna'da binlerce aile \u00fclkeyi terk etmek zorunda kal\u0131rken sava\u015f ve \u00e7at\u0131\u015fma ortam\u0131ndan en \u00e7ok \u00e7ocuklar etkileniyor.