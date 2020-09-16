Evlerine yakın bölgede çıkan orman yangınından panikle kaçtılar

Edinilen bilgiye g\u00f6re, Aksu il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Macun Mahallesi\u2019ndeki \u00e7al\u0131l\u0131k alanda saat 17.00 s\u0131ralar\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. ,Alevler, r\u00fczgarla birlikte yerle\u015fim b\u00f6lgelerine \u00e7ok yak\u0131n b\u00f6lgedeki ormanl\u0131k alana s\u0131\u00e7ray\u0131nca panik olu\u015ftu. ,Vatanda\u015flar evlerinden uzakla\u015f\u0131rken, ihbar \u00fczerine yang\u0131n b\u00f6lgesine gelen Orman B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ve B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesine ait 15 araz\u00f6z karadan, 2 yang\u0131n s\u00f6nd\u00fcrme helikopteri de havadan m\u00fcdahalede bulundu. ,Ormanl\u0131k alan\u0131n yama\u00e7 b\u00f6lgede olu\u015fu karadan m\u00fcdahaleyi zorla\u015ft\u0131r\u0131rken, mahalle sakinleri de yang\u0131n\u0131n yay\u0131l\u0131m\u0131n\u0131 azaltmak i\u00e7in \u00e7aba sarf etti.,Evlerinden \u00e7\u0131kan mahalleliler de ekiplerin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 tepelik alandan merakla izledi.\r\n\r\n,Yang\u0131n\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 alana yak\u0131n k\u0131s\u0131mda evi bulunan Hasan Servet, olay\u0131 duyunca 40 kilometre uzakl\u0131ktan arac\u0131yla geldi\u011fini belirterek, \u201cR\u00fczgardan dolay\u0131 2 dakika i\u00e7erisinde tepeye \u00e7\u0131kt\u0131. Tepe oldu\u011fu i\u00e7in atlayamam\u0131\u015f. Allah\u2019\u0131n izniyle kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131. Seralar var, evler var. Yang\u0131n bu tarafa atlasayd\u0131 \u00e7ok k\u00f6t\u00fc olurdu. \u00c7ok korktuk\u201d dedi.\r\n\r\n,Yakla\u015f\u0131k 2 saatlik \u00e7al\u0131\u015fma sonucu kontrol alt\u0131na al\u0131nan yang\u0131nda, 2,5 hektar ormanl\u0131k alan yar\u0131m hektar da tar\u0131m arazisi k\u00fcle d\u00f6nd\u00fc. Ekiplerin b\u00f6lgedeki so\u011futma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ederken, yang\u0131n\u0131n \u00e7\u0131k\u0131\u015f nedeniyle ilgili ara\u015ft\u0131rma ba\u015flat\u0131ld\u0131.