Evlilik teklifi için bunu yaptı

Mutlu, kiralad\u0131\u011f\u0131 vin\u00e7le k\u0131z arkada\u015f\u0131n\u0131n Ye\u015filyurt Mahallesi'ndeki evinin \u00f6n\u00fcne geldi. Mutlu'ya s\u00fcrpriz konusunda yard\u0131mc\u0131 olan 2 arkada\u015f\u0131, evin \u00f6n\u00fcnde 'Seni seviyorum' yaz\u0131l\u0131 pankart tutarken, 2 arkada\u015f\u0131 da evin kar\u015f\u0131s\u0131ndaki apartman\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131ndan 'Benimle evlenir misin' yaz\u0131l\u0131 pankart\u0131 salland\u0131rd\u0131.,S\u00fcrpriz teklif i\u00e7in yap\u0131lan haz\u0131rl\u0131klar tamamlan\u0131nca Eren Mutlu, elinde \u00e7i\u00e7ekle vincin sepetine binerek, 21 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z arkada\u015f\u0131 Elif Naz'\u0131n ikinci kattaki evine do\u011fru y\u00fckseldi. Arkada\u015flar\u0131n\u0131n \u00e7a\u011f\u0131rmas\u0131 \u00fczerine balkona \u00e7\u0131kan Naz, vin\u00e7 sepeti i\u00e7inde erkek arkada\u015f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce \u015fa\u015f\u0131rd\u0131. Bu s\u0131rada sokak \u00fczerindeki ara\u00e7ta m\u00fczik a\u00e7\u0131l\u0131rken, soka\u011f\u0131n di\u011fer k\u00f6\u015fesinde ise havai fi\u015fekler patlat\u0131ld\u0131.,Elindeki \u00e7i\u00e7ek buketini k\u0131z arkada\u015f\u0131na veren Eren Mutlu, cebinden y\u00fcz\u00fc\u011f\u00fc \u00e7\u0131kard\u0131. Mutlu, Elif Naz'a "Benimle evlenir misin?" diye sordu\u011fu s\u0131rada a\u015fa\u011f\u0131dakiler de alk\u0131\u015flamaya ba\u015flad\u0131. "Evet" cevab\u0131n\u0131 alan Mutlu, y\u00fcz\u00fc\u011f\u00fc Naz'\u0131n parma\u011f\u0131na takt\u0131. Daha sonra a\u015fa\u011f\u0131 inen \u00e7ift, mutluluklar\u0131n\u0131 arkada\u015flar\u0131yla payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,'Evet' cevab\u0131n\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u00e7ok mutlu oldu\u011funu s\u00f6yleyen Eren Mutlu, \u201cFarkl\u0131 bir teklif yapmak istedim. Kimler ne yapm\u0131\u015f diye internetten ara\u015ft\u0131rma yapt\u0131m. Arkada\u015flar\u0131mla da bu konuyu g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fck. Buna benzer teklifler daha \u00f6nce yap\u0131lm\u0131\u015f, ancak bizimki daha farkl\u0131 oldu. San\u0131r\u0131m oldu ve evet cevab\u0131n\u0131 alabildim." dedi.,B\u00f6yle teklif beklemedi\u011fini dile getiren Elif Naz ise \u201cB\u00f6yle bir \u015fey yapaca\u011f\u0131n\u0131 hi\u00e7 tahmin etmemi\u015ftim. Balkonda birden kar\u015f\u0131mda g\u00f6r\u00fcnce \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rd\u0131m. \u00c7ok mutluyum ve \u00e7ok \u015fansl\u0131 oldu\u011fumu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum." diye konu\u015ftu.,Antalya'da ya\u015fayan 26 ya\u015f\u0131ndaki Eren Mutlu, bir s\u00fcredir birlikte oldu\u011fu k\u0131z arkada\u015f\u0131na evlenme teklifi etmek i\u00e7in farkl\u0131 yola ba\u015fvurdu.\r\n\r\n