Eyfel Kulesi dokuz ay sonra kapılarını açtı

\u0130\u015fte ilk g\u00fcnden yans\u0131yan di\u011fer kareler...\r\n,Ziyaret\u00e7ilerin Eyfel'e girebilmek i\u00e7in a\u015f\u0131lar\u0131n\u0131 olmas\u0131 ve negatif test g\u00f6stermeleri gerekiyor.\r\n,Eyfel Kulesi, salg\u0131n \u00f6nlemleri kapsam\u0131nda \u0130kinci D\u00fcnya Sava\u015f\u0131'ndan bu yana en uzun kapal\u0131 kalma s\u00fcresinin ard\u0131ndan yeniden a\u00e7\u0131ld\u0131.\r\n,.,Tarihi alan kapasitesinin yar\u0131s\u0131 kadar bug\u00fcn itibariyle ziyaret\u00e7ilerini a\u011f\u0131rlamaya ba\u015flad\u0131. ,Ziyaret\u00e7ilerin turizm d\u00f6neminden dolay\u0131 \u00fclke d\u0131\u015f\u0131ndan olmas\u0131 beklenirken \u00f6zellikle \u0130talyan ve \u0130spanyol turistlerin normalden daha b\u00fcy\u00fck bir y\u00fczdeyi olu\u015fturmas\u0131n\u0131 da bekliyor.\r\n