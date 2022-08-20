EYT'de son durum 8 formül: Masadaki senaryolar netleşti, kapsam belirleniyor

EYT'de son olarak gündeme gelen 'parça parça emeklilik' konusunun ardından milyonlar gözünü hükümet kanadına çevirdi. Yaklaşık 5 milyon kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu ile ilgili çalışmayı bekliyor. Bu kadar kişinin aynı anda emekli olması ise zor görünüyor. Belirlenecek modele göre kimlerin emekli olacağı, ne zaman emekli olacakları belli olacak. Peki EYT'de modeller neler, hangi formüller gündemde? EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? İşte EYT son dakika haberleri ve EYT son duruma dair gelişmeler...