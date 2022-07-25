EYT'de son durum: Milyonların gözü kulağı EYT son dakika haberinde! İşte masadaki formüller

EYT'de son durum belli oluyor, EYT son dakika haberleri peş peşe geliyor. Milyonlarca EYT'linin gözü kulağı gelecek müjdeli haberde. Hükümetin asgari ücret, ek gösterge ve KYK kredi faizi gibi sorunları çözüme kavuşturmasının ardından gözler 'emeklilikte yaşa takılanlar'a çevrildi. Bakan Bilgin'in düzenlemenin Meclis'e geleceğini açıklamasının ardından gözler masadaki formüllerde. İşte EYT son dakika gelişmeleri...